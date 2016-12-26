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Nata Vega'ya yabancı ziyaretçi akını



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Türkiye'nin en büyük ve en yoğun alışveriş merkezlerinden, biri olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, yabancı müşterilerin ilgi odağı haline geldi.

Tekstilden elektroniğe, mobilyadan spora Dünya'nın ve Türkiye'nin önde gelen yüzlerce markasını çatısı altında toplayan Nata Vega Outlet, müşterilerine hesaplı alışveriş imkanı da sunuyor. Alışveriş merkezinin en son yabancı konukları ise Gine resmi heyeti oldu. Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret programına Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'ni de dahil eden Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve beraberindekiler bol bol alışveriş yapama fırsatı buldu. Konuk Cumhurbaşkanı'na Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik eşlik etti.

AVM'nin neden bu kadar yoğun yabancı ziyaretçi aldığı ile ilgili soruya Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik, "Alışveriş merkezi olarak, alternarnatif markaları, ferah mimarisi, kolay ulaşımı ve rahat otoparkları ile ülkemiz insanın yoğun ilgisini görüyoruz. Bütün bunlara ilaveten yabancı büyükelçiliklere yakın olmamız, ülkemize gelen yabancı misafirlerin de ilgisini üzerimize çekti. Büyükelçiliklerle gayet iyi ilişkiler kurduk ve özel otoprak gibi ayırtedeci bir çok imkanı kendilerine sunduk" diye cevap verdi.

(SLCK-ÖK-Y)



26.12.2016 16:52:52 TSI

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