YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Asılsız ihbarlar, kurtarma operasyonlarını sekteye uğratıyor

Asılsız ihbarlar, kurtarma operasyonlarını sekteye uğratıyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, il genelinde etkili olan kar yağışında olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için tüm ekipleriyle görev yaptığı ancak bazı vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmasının kurtarma operasyonlarını sekteyu uğrattığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle 970 personelle 24 saat boyunca 180 iş makinesi, kepçe, loder, çekici ve 150 kamyon ve pikap ile yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirirken, 3 günde tam bin 500 ihbar aldı. İhbarlardan yaklaşık bin 300 tanesine müdahalede bulunan belediye ekipleri, zorlu koşullarda görev yaparken bazı ihbarların asılsız çıkması nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir vatandaşın koordinasyon merkezine ulaşarak hayvan ağılının çöktüğünü, karısının kar yığınının altında kaldığını ve tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadıklarını bildirmesi üzerine 10 personel ve 2 iş makinesi rota değiştirerek ihbarın geldiği bölgeye sevk edildi. Tam 11 saat süren çalışma neticesinde ulaşılan ihbarın asılsız olduğu ve ihbar sahibinin yollarının açılması için asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca gelen ihbarlar arasında "grip oldum çok hastayım, acil yardım gerekli" şeklinde ihbarda bulunan vatandaşın hasta olmadığı, "eşimin doğum sancısı tuttu, yolların acilen açılması lazım" ihbarında bulunan vatandaşın tedbir amaçlı asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Yine "hayvanlarımın yemi bitti acil yem ulaştırmamız lazım" ihbarında bulunan bir çiftlik sahibinin çiftliğin durumunu merak ettiği için çalışmaları kendi bölgesine çekmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğu, ayrıca ihbara giden ekiplerin işletmede tonlarca yem stoku bulunduğunu tespit ettiği de dikkat çeken ihbarlardan oldu. Asılsız ihbar sahipleri, gerçekten kurtarılmaya ihtiyacı olan vatandaşların tepkisini de çekti.

112 acil yardım ve AFAD'dan gelen ihbarları da değerlendiren belediye ekipleri, bu tür asılsız ihbarlara karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 900 metreden yüksek rakımlar yeni bir kar yağışı dalgası altına girecek. Ayrıca ayrıntılı 5 günlük hava tahminlerine göre Çamlıyayla, Gülnar ve Mut'ta Cuma gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan, diğer bütün ilçelerde kuvvetli ve sağanak yağış beklenirken, 5 gün boyunca sıcaklıklar ortalama 7 ila 8 derece düzeyinde seyredecek.

(KRY-Y)



26.12.2016 16:53:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER