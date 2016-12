YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da Yeni Sanayi Projesinde esnaflara 65 milyon liralık destek

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 375 milyon liralık Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi için Aksaray belediyesi olarak sanayi esnaflarına çok büyük maddi ve manevi destek sağladıklarını söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı yaptığı açıklamada, "Toplamda 375 milyon olan bu projenin 65 milyonunu belediyemiz sübvanse etmektedir. Yani belediyemiz bu yükün bu kısmını üzerine almak suretiyle esnaflarımızın ödeyecekleri rakamı azaltmış oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir destektir. Biz her zaman esnafımızın yanında olduğumuzu ve onlarla beraber bu büyük projenin altında imzamızın olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Başkan Yazgı açıklamasında, "Üniversite ile OSB arasında, transit geçiş güzergâhında 300 hektar-3 Milyon m2 alanda yapacağımız Yeni Sanayi Kentsel dönüşüm projemizin içerisinde 100-200-300-400-500 m2'lik modüler modern dükkânlarımız olacak ve her birinde lavabo-wc-mutfak nişi gibi bölümler bulunacak. Örnek,100 m2lik bir dükkânın önünde 10 m çekme mesafesi konuldu, 100 m2 de açık alan olmuş olacak. Yeni Sanayi projemizin içerisinde, mevcut sanayimizin içerisinde esnaflık yapan, açık alancılar, mobilyacılar, üreticiler, mermerciler, oto ve tır tamircilerine yönelik bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu proje içerisinde çevre güvenlik duvarının içerisinde, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, tır garajı, lokanta, market, mağaza ve showroomlar, çıraklık okulu ve bir cami yapılmış olacak. Çıraklık okulu ve caminin maliyeti TOKİ tarafından ücretsiz, hibe olarak yapılacak. 23 Aralık Cuma günü Halk Bankası Sanayi Şubesi'nde talep toplama sürecini başlattık. Bu süreç 10 Şubat tarihine kadar devam etmiş olacak. Belediyemiz zemin katında, proje ile ilgili Bilgilendirme-İletişim ofisimiz hizmet veriyor. Sanayi esnaflarımızdan meslek odalarına kayıt olmayanlar, bu süreç içerisinde odalara kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Bilgi almak isteyen esnaflarımız belediyemizdeki iletişim ofisinden bilgi aldıktan sonra, istenen belgeleri tamamlayıp meslek odalarından kayıtlı olduğuna dair belgeyi de alacaklar, sonra belediyemizden Halk Bankası'na yazılacak yazı ile birlikte, istemiş oldukları m2'ye göre öngörülen başvuru bedelini Halk bankası Sanayi şubesine yatırmış olacaklar. 10 Şubat'ta talep başvuruları bitiminde, gelinen mevcut duruma göre İhale Süreci TOKİ tarafından başlatılmış olacak. Tahminimiz Mayıs-Haziran ayı içerisinde bu dönüşüm projemizde temel atma törenimizi yapmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

26.12.2016 16:57:22 TSI

