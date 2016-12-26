Edirne'de gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
(Fotoğraflı)
Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne'de gizli buzlanma trafik kazlarına sebep oluyor.
Kentte soğuk ve kısmen yağışlı hava, buzlanmaya neden oldu. Edirne merkez-Kapıkule arasında buzlanan kara yolunda, otomobiller sürücülere zor anlar yaşattı. Bulgaristan plakalı bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
(EY-SO-Y)
26.12.2016 16:57:52 TSI
NNNN