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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Kuyumcu esnafından baraka tepkisi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:57
Kuyumcu esnafından baraka tepkisi
Kuyumcu esnafından baraka tepkisi

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Büyük Çarşı Kuyumcular Pasajı esnafı pasajın yan tarafına yapılan barakaların hem imara, hem de kanuna aykırı olduğunu belirterek, "Hırsızlar duvarı delip içeri girerse bunun hesabını kim verecek" diyerek tepkilerini dile getirdi.
İskenderun Belediyesi'nin yaptığı hizmetlere karşı olmadıklarını ifade eden İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı ve İskenderun Esnaf Odası Birlik Başkanı Uğur Fırat, "Yapılan hizmetler esnafımıza zarar veriyorsa da bunun karşısında dururuz. Büyük Çarşı Kuyumcular Pasajının yan tarafına yapılan baraka pasaja sıfır şekilde yapıldı. Bu hem imara hem de kanunlara aykırıdır. Gece yarısı bir hırsız gelip duvarı delse kolaylıkla içeri girip hırsızlık yapabilir. Benim esnafım bundan zarar görürse bunun hesabını kim verecek? Esnafımız o barakanın oradan kaldırılmasını istiyor. Bununla ilgili de mahkeme süreci başlatıldı" dedi.
Barakaların yapılmasını istemediklerini belirten kuyumcu esnafı ise, "Barakanın kaldırılması için imza topladık. Pasajda 65 esnafız. Hepimizin 3540 yıllık emeğimiz var. Barakayı delip içeri girip emeğimizi çalsalar biz ne yapacağız? Biz mağdur olduktan sonra şikayette bulunsak kaç yazıyor? Biz bu durumu başkanımıza imza yoluyla bildirdik. En son da mahkemeye kadar bu işi götürdük. Sonucunu bekliyoruz" dediler.
(MSM-Y)

26.12.2016 16:59:28 TSI
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