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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GAÜN Öğrencilerinden Perfekt Endüstriyel Firmasına teknik gezi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:57
GAÜN Öğrencilerinden Perfekt Endüstriyel Firmasına teknik gezi
GAÜN Öğrencilerinden Perfekt Endüstriyel Firmasına teknik gezi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, ilk teknik gezisini GAÜN Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yakup Hacıibrahimoğlu eşliğinde Gaziantep 1.Organize Sanayinde tekstil halı yedek parçası üretip satan Perfekt Endüstriyel firmasına yaptı.
Yrd. Doç. Dr. Hacı ibrahimoğlu, gezide öğrencilerin farklı malzeme çeşitlerinden yapılan parçaların bir araya getirilmesini ve yedek parçaları üretim aşamasında yerinde görme ve mühendis adayı olarak yaşama fırsatı yakaladığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Hacıibrahimoğlu "Bölüm olarak bizlere kapılarını açan öğrencilerimize yerinde malzeme çeşitlerini ve işleme süreçlerini gösteren, sanayi havası tattıran Perfect Endüstriyel firmasına ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
Ülkemizin sanayide gelişmesi kaliteli mühendislere sahip olması adına Gaziantep Üniversitesinde örgün eğitime 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında başlayan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden beklentilerinin büyük olduğunu ifade eden Firma Kurucusu Murat İnan, yakın geleceğe yönelik üniversite sanayi işbirliği adına kendilerine düşebilecek her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.
Ayrıca gezide Makina Mühendisi Turgut İnan da üniversitemizde böyle bir bölümün bölge sanayisine mühendis yetiştirilmesinde pozitif katkı sağlayacağını söyleyerek, en kısa zamanda yeniden öğrencilerle bir araya gelmek istediklerini sözlerine ekledi.
(BRN-Y)

26.12.2016 17:00:09 TSI
NNNN

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