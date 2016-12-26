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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yunusemreli jodulardan yeni başarı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:58
Yunusemreli jodulardan yeni başarı
Yunusemreli jodulardan yeni başarı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Şampiyonasında başarılı dereceler elde etti.
Yunusemre Belediyespor branşlarından Judo sporcuları, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 12 kulüpten yaklaşık 120 sporcunun katıldığı yarışmada başarılı dereceler kazandı. Başarılı sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Judo sporcularımız Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında yakaladığı başarıyla bizleri mutlu etti. Sporcularımızdan 34 kilogramda Alp Çalışkan birinci, 46 kilogramda Mustafa Efe Barak birinci, + 66 kilogramda Buğra Pak birinci, 28 kilogramda Suranıl Karasu birinci, 36 kilogramda Kardelen Öztürk birinci, 44 kilogramda Remziye Yılmaz birinci, 48 kilogramda Sezin Rerepce birinci, Bayanlarda ise 32 kilogramda İkranur Durak ikinci, 40 kilogramda Sude Polat ikinci, Ayşe Bas üçüncü, Bahar Karafil üçüncü, 48 kilogramda Meriç Onganer ikinci, Ceyda Aydin üçüncü, 52 kilogramda İlayda Akcagün üçüncü, + 63 kilogramda Irmak Yalinçüçüncü, Dilara Akdemir üçüncü, Erkeklerde ise 34 kilogramda Yiğitcan Yağmur ikinci, Hilmican Çoban üçüncü, 42 kilogramda Enes Pınar üçüncü, 46 kilogramda Hakkı Emir Ulaşüçüncü, 50 kilogramda Emin Atli üçüncü, 55 kilogramda Cenker Arıcan üçüncü, 60 kilogramda Emirhan Ordu ikinci, 66 kilogramda Baran Solak ikinci, Kaan Yaroğlu üçüncü, Arif Emre Yalçın üçüncü, + 66 kilogramda Halil Oger ikinci oldu. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
(AY-Y)

26.12.2016 17:01:05 TSI
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