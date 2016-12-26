27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatvan'da Halepliler yararına yardım kermesi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:59
Tatvan'da Halepliler yararına yardım kermesi
Tatvan'da Halepliler yararına yardım kermesi

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Şehit Mehmet Ali Kılıç İmam Hatip Lisesi ve Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) Kadın Kolları tarafından Halepliler yararına kermes düzenlendi.
Tatvan İmam Hatip Lisesi binasında düzenlenen yardım kermesinde gönüller tarafından hazırlanan ev yemekleri ve el işi ürünleri satışa sunuldu. Bir gün devam edecek olan kermes sonunda elde edilecek tüm gelirler Halepliler yararına kullanılacak.
Düzenlenen yardım kermesi ile ilgili bilgi veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Halep için acil gıda yardımına ihtiyaç olduğunu söyledi. Tatvan İmam Hatip Lisesi ile ortaklaşa yapılan kermesin Halepliler yararına yapıldığını vurgulayan Taşcan, Halep'te mahsur kalanların tahliyesinin başlamasıyla birlikte yeni kurulacak olan yerleşim yerlerindeki Halepliler için acil gıda yardımına ihtiyaç olduğunu belirterek, "İHH öncülüğündeki girişimler sonucunda çok şükür Halep'ten tahliyeler başladı. Tahliyelerin başlamasıyla birlikte yeni kurulacak olan yerleşim bölgeleri için acil gıda yardımına ihtiyaç var. Bu kermesi de bu anlamda düzenledik. İnşallah kermesten elde edilen gelirler bu minvalde kullanılacak. Bu anlamda Bitlis İHH olarak gerek yaşam çadırı ve gerekse devam eden un yardımı kampanyalarımız için hayırseverlerden acil destek bekliyoruz. Bitlis genelinde başlatmış olduğumuz bu kampanyaya destek sunmak isteyen hayırseverler, dernek binamıza başvurarak detaylı bilgi alabilirler ya da derneğimize ait Albaraka Türk Bankası Tatvan Şubesindeki TR96 0020 3000 2017 1313 0000 01 IBAN nolu hesap numarasına bağışlarını yapabilirler. Şimdiden destek sunacak olan herkesten Allah razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.
(HO-MSA-Y)

26.12.2016 17:02:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

TATSO yönetiminden Kaymakam Özkan'a ziyaret
YEREL

TATSO YÖNETİMİNDEN KAYMAKAM ÖZKAN'A ZİYARET
Tatvan'da Halepliler için kermes düzenledi
YEREL

TATVAN'DA HALEPLİLER İÇİN KERMES DÜZENLEDİ
TATSO'dan Kaymakam Özkan'a ziyaret
YEREL

TATSO'DAN KAYMAKAM ÖZKAN'A ZİYARET
Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman görevine başladı
YEREL

ADİLCEVAZ KAYMAKAMI ARİF KARAMAN GÖREVİNE BAŞLADI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ

Hizan Belediyesine yapılan görevlendirme
YEREL

HİZAN BELEDİYESİNE YAPILAN GÖREVLENDİRME