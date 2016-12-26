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Tatvan'da Halepliler yararına yardım kermesi



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Şehit Mehmet Ali Kılıç İmam Hatip Lisesi ve Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) Kadın Kolları tarafından Halepliler yararına kermes düzenlendi.

Tatvan İmam Hatip Lisesi binasında düzenlenen yardım kermesinde gönüller tarafından hazırlanan ev yemekleri ve el işi ürünleri satışa sunuldu. Bir gün devam edecek olan kermes sonunda elde edilecek tüm gelirler Halepliler yararına kullanılacak.

Düzenlenen yardım kermesi ile ilgili bilgi veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Halep için acil gıda yardımına ihtiyaç olduğunu söyledi. Tatvan İmam Hatip Lisesi ile ortaklaşa yapılan kermesin Halepliler yararına yapıldığını vurgulayan Taşcan, Halep'te mahsur kalanların tahliyesinin başlamasıyla birlikte yeni kurulacak olan yerleşim yerlerindeki Halepliler için acil gıda yardımına ihtiyaç olduğunu belirterek, "İHH öncülüğündeki girişimler sonucunda çok şükür Halep'ten tahliyeler başladı. Tahliyelerin başlamasıyla birlikte yeni kurulacak olan yerleşim bölgeleri için acil gıda yardımına ihtiyaç var. Bu kermesi de bu anlamda düzenledik. İnşallah kermesten elde edilen gelirler bu minvalde kullanılacak. Bu anlamda Bitlis İHH olarak gerek yaşam çadırı ve gerekse devam eden un yardımı kampanyalarımız için hayırseverlerden acil destek bekliyoruz. Bitlis genelinde başlatmış olduğumuz bu kampanyaya destek sunmak isteyen hayırseverler, dernek binamıza başvurarak detaylı bilgi alabilirler ya da derneğimize ait Albaraka Türk Bankası Tatvan Şubesindeki TR96 0020 3000 2017 1313 0000 01 IBAN nolu hesap numarasına bağışlarını yapabilirler. Şimdiden destek sunacak olan herkesten Allah razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.

(HO-MSA-Y)



26.12.2016 17:02:30 TSI

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