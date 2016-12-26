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Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı 2017'de hizmete giriyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan Osmanlı Hamamı'nın ihalesi gerçekleştirildi.

Kısa bir süre sonra yapım çalışmaları başlayacak olan Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı, 2017 yılında vatandaşların hizmetine girecek.

Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi karşısında yapılacak olan Osmanlı Hamamı ile Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'te hizmet vermeye başlayacak. 4 kat şeklinde inşa edilecek olan ve Osmanlı Hamam kültürünü Bileciklilerle buluşturacak olan Osmanlı Hamamı ile Bilecik'e büyük bir eser kazandırılacak.

Öte yandan Bilecik Belediyesi tarafından hamamın içerisinde Soğukluk ve Ilıklık Bölümü, Göbek Taşı Bölümü, Sauna, Tuz Odası, Kafeterya, Soyunma ve Dinlenme Odaları bulunan Osmanlı Hamamı'nın Teras Çatı katı da bulunacağı belirtildi.

(CKT-CY-Y)



26.12.2016 17:04:43 TSI

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