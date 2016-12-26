Başkan Bakıcı, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Mehmet Süleyman Ekşi'yi ziyaret etti
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Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Mehmet Süleyman Ekşi'yi ziyaret etti.
Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Mehmet Süleyman Ekşi'ye yapılan ziyarette Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya, Başkan Yardımcıları Hayrettin Eldemir ile Ali Avcıoğlu'da eşlik etti. Ziyarette Bozüyük'te uygulanacak projelerin kuruldaki değerlendirmeleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı Bölge Müdürü Ekşi'ye ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim ederken Bölge Müdürü Ekşi'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.
(FSİ-MET-Y)
26.12.2016 17:05:25 TSI
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