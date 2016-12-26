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Büyükşehir'in Turizm Tırı Taksim'de



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm TIR'ı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde mola verdi.

Taksim'deki Galatasaray Lisesi önünde kurulan Kar Küresi İstanbul'a farklı bir hava kazandırdı. "İstanbul'a kar geldi" diyen vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm TIR'ında turizm materyallerini inceledi, semaver çayı eşliğinde kadayıf dolması tatlısını keşfetti. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İstanbul'daki Erzurum derneklerinin yetkilileriyle birlikte Turizm TIR'ında vatandaşlara dadaşlar diyarını anlattı. Semaverin başına geçen AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, İstanbullulara çay ve tatlı da ikram etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm TIR'ı Konya, Antalya, İzmir, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum'un tarihi ve turistik yerleri, EYOF 2017 ile kentin turizm figürlerini tanıttı. Kar Küresi ile çıkılan Anadolu turunda 6 kentte on binlerce kadayıf dolması tatlısı dağıtıldı, kıtlama şekerle çay ikram edildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden sonra Beyoğlu'na geçen Turizm TIR'ı metropol kentte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

(ERZ-AT-Y)



26.12.2016 17:06:37 TSI

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