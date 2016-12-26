27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'in Turizm Tırı Taksim'de

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:02
Büyükşehir'in Turizm Tırı Taksim'de
Büyükşehir'in Turizm Tırı Taksim'de

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm TIR'ı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde mola verdi.
Taksim'deki Galatasaray Lisesi önünde kurulan Kar Küresi İstanbul'a farklı bir hava kazandırdı. "İstanbul'a kar geldi" diyen vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm TIR'ında turizm materyallerini inceledi, semaver çayı eşliğinde kadayıf dolması tatlısını keşfetti. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İstanbul'daki Erzurum derneklerinin yetkilileriyle birlikte Turizm TIR'ında vatandaşlara dadaşlar diyarını anlattı. Semaverin başına geçen AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, İstanbullulara çay ve tatlı da ikram etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm TIR'ı Konya, Antalya, İzmir, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum'un tarihi ve turistik yerleri, EYOF 2017 ile kentin turizm figürlerini tanıttı. Kar Küresi ile çıkılan Anadolu turunda 6 kentte on binlerce kadayıf dolması tatlısı dağıtıldı, kıtlama şekerle çay ikram edildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden sonra Beyoğlu'na geçen Turizm TIR'ı metropol kentte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
(ERZ-AT-Y)

26.12.2016 17:06:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sekmen şampiyon atletleri altınla ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN SEKMEN ŞAMPİYON ATLETLERİ ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ
Erzurum'dan Haleplilere yardım
YEREL

ERZURUM'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Ilıcalı, ERGİM üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

ILICALI, ERGİM ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
EBB Sanat Merkezi'nden ilçe ilçe tiyatro gösterisi
YEREL

EBB SANAT MERKEZİ'NDEN İLÇE İLÇE TİYATRO GÖSTERİSİ
EBB Sanat Merkezi'nden İlçe İlçe Tiyatro Gösterisi
YEREL

EBB SANAT MERKEZİ'NDEN İLÇE İLÇE TİYATRO GÖSTERİSİ
Palandöken Belediyesi, ilk yarıyı mutlu kapattı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ, İLK YARIYI MUTLU KAPATTI
Sivas-Erzurum karayolu yeşile bürünüyor
YEREL

SİVAS-ERZURUM KARAYOLU YEŞİLE BÜRÜNÜYOR
Karaca'dan KOSGEB kredi açıklaması
YEREL

KARACA'DAN KOSGEB KREDİ AÇIKLAMASI
Kadın Meclisi'nden eğitim seferberliği
YEREL

KADIN MECLİSİ'NDEN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Vali Azizoğlu, DAP İdaresi'ni ziyaret etti
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, DAP İDARESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
EYOF sokağı kuruluyor
YEREL

EYOF SOKAĞI KURULUYOR
EYOF Sokağı kuruluyor
YEREL

EYOF SOKAĞI KURULUYOR
Oltu'nun yeni kaymakamı görevine başladı
YEREL

OLTU'NUN YENİ KAYMAKAMI GÖREVİNE BAŞLADI
Narmanlı esnaftan örnek davranış
YEREL

NARMANLI ESNAFTAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Aziziye Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri Vali Azizoğlu'ndan tam not aldı
YEREL

AZİZİYE BELEDİYESİ'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VALİ AZİZOĞLU'NDAN TAM NOT ALDI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
&quot;Yüksek gerilim&quot;de zorlu kış mesaisi
YEREL

"YÜKSEK GERİLİM"DE ZORLU KIŞ MESAİSİ

Aşkale'de Gündem toplantısı
YEREL

AŞKALE'DE GÜNDEM TOPLANTISI
Palandöken yılbaşında konuklarını bekliyor
YEREL

PALANDÖKEN YILBAŞINDA KONUKLARINI BEKLİYOR
Başkan Av. Demirhan: &quot;İstifa etmem söz konusu değil&quot;
YEREL

BAŞKAN AV. DEMİRHAN: "İSTİFA ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"
ETSO'dan, Demirdöğen'e tebrik ziyareti
YEREL

ETSO'DAN, DEMİRDÖĞEN'E TEBRİK ZİYARETİ
Mahkeme suç aleti tornavidayı silah kabul etti
YEREL

MAHKEME SUÇ ALETİ TORNAVİDAYI SİLAH KABUL ETTİ
DEAŞ'IN çocuk militanları
YEREL

DEAŞ'IN ÇOCUK MİLİTANLARI
Uluslararası öğrenciler sertifikalarını aldılar
YEREL

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARINI ALDILAR