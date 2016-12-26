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Sarıkamış Şehitleri Anma Tırmanışı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Geleneksel Allahuekber Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı yoğun kar yağışı ve tipi altında başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen anma tırmanışı kapsamında 203 sporcu ile Sarıgül Köyü'ndeki ilk kampın ardından 2 bin 800 metre yükseklikte bulunan ana kampa ulaştı. Allahuekber Dağı zirvesine ulaşan ekip sonrasında zirve altında bulunan Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştı.

Şehitlikte ilk olarak şehitlerimizin aziz ruhları adına saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu ve TDF Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar günün önemini belirten bir konuşma yaptı. Sonrasında bölgede yaşanan harekât ile ilgili sporculara bilgi verildi.

Şehitlerimizin aziz ruhları için dualar okunarak tören ve sonrasında tüm ekibin başarıyla geri dönüş yapmasıyla tırmanış başarıyla tamamlandı.

(IÇ-AT-Y)



26.12.2016 17:07:03 TSI

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