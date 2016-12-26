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Başkan Çelik, "Muhtarımıza sahip çıkacağız"



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılmak istenen Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli'den bilgi aldı. Başkan Çelik Şehzadeler Belediyesi olarak muhtarlık binasını hızlı bir şekilde onarıp eski haline kavuşturacaklarını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta sonu gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılmak istenen Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Başkan Çelik'e Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir eşlik etti.

Şehzadeler İlçesinin tek kadın Muhtarı olan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çelik, "Geçtiğimiz gün çirkin bir saldırıya uğrayan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığımızı ziyaret ettik. Gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından Muhtarlık binasının çevresine benzin dökülerek yakıldı. Binanın dış cephesinde bir zarar oluştu. Bugün ilk mesai gününde Şehzadeler'imizin ilk bayan muhtarı olan Nişancıpaşa Muhtarımızı ziyarete geldik. Kamuya hizmet etmekle mükellef olan kişilerin hizmet alanlarına yapılan saldırı kamuya yapılan bir saldırıdır. Kimi zaman çocuk oyun grupları ve aydınlatma sistemlerinin olduğu yerlere de bu tür çirkin saldırıları üzülerek görüyoruz. Bu mallar ve yapılan binalar, bu şehirde yaşayan 170 bin kişinin vergileri ile alınana mallardır. Bu mallara zarar verenler 170 bin kişiye ve Türkiye'ye zarar veriyor demektir. Bu aşağılık saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Ben inanıyorum ki emniyet güçlerimiz bu saldırganları en kısa sürede yakalayarak yüce adalete teslim edeceklerdir. Şehzadeler Belediyesi olarak biz hızlı bir şekilde bu binayı tadilat yaparak eskisinde daha güzel bir hale getireceğiz. Ancak bugün benim burada bulunmam nedenim muhtarımıza, muhtarlığımıza sahip çıktığımızı göstermek ve kamuya zarar verenlerin dimdik karşısında olduğumuzu göstermektir. Bu saldırıyı yapanları lanetliyor muhtarımıza da geçmiş olsun diyorum" dedi.



"Destekleri nedeni ile Başkan Çelik'e teşekkür ederim"

Haftanın ilk mesai saatlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli, "Hafta sonu yapılan bu çirkin saldırının ardından sağ olsunlar başkanımız ilk mesai saatlerinde gelerek bizlere destek oldular. İnşallah bu çirkin saldırıyı yapanların failleri en kısa sürede bulunacaktır diye ümit ediyorum. Değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik beye çok teşekkür ediyorum" dedi.

(SC-Y)



26.12.2016 17:10:31 TSI

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