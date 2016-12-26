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Liseli öğrenciler NKÜ'yü gezdi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Namık Kemal Üniversitesine (NKÜ) ziyaret düzenledi.

Öğrencilere Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda Öğr. Gör. Kayahan Yılmaz tarafından bölümdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları hakkında bilgi verilirken, öğrencilere derslikler ve laboratuvarlar gezdirildi.

Daha sonra Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na geçilerek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Özen tarafından öğrencilere elektrik, elektronik ve makine bölümleri hakkında bilgi verilerek atölyelerdeki çalışmalar gösterildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen gezi ile öğrenciler, Namık Kemal Üniversitesi birimleri hakkında bilgi edinirken, kampüsteki yaşama şahit olma olanağına eriştiler.

(HLD-MEF-Y)



26.12.2016 17:10:40 TSI

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