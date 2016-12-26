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Tokat'ta 92 işletmeye 213 bin lira tütün cezası uygulandı



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta son bir yılda 16 bin 360 işletmeye yapılan tütün denetiminde 213 bin lira para cezası uygulandı.

İl Tütün Kontrol Kurulu yıl sonu raporuna göre; Tokat'ta 2016 yılında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü 14 bin 478 işletmede yapılan denetimde 82 işletmede ihlal tespiti yapıldı. 82 işletmeye 197 bin 582 TL cezası, 76 kişiye ise 7 bin 980 TL para cezası uygulandı. 11 kamu kurumundan oluşturulan denetim ekipleri de toplam bin 882 işletme denetledi. Denetimlerde ihlal tespit edilen işletme sayısı 10 olurken, bu işletmelere 15 bin 820 TL para cezası uygulandı. 2016 yılında toplam denetim yapılan işletme sayısı 16 bin 360, ihlal tespit edilen işletme sayısı 92, bu işletmelere uygulanan toplam para cezası 213 bin 402 TL oldu. İşletmelere ayırca kapatma cezası da uygulandı. Kamu kurumlarında yapılan denetimlerde ise Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nde 22, Yeşilyurt Kaymakamlık binasında 2, Zile Yurt-Kur'da ise 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca Tokat'ta 35 bin 553 kişi alo 171 sigarayı bırakma danışma hattını aradı. 2016 yılı 11 aylık dönemde Tokat'ta başvuru yapan 706 kişiden 441'i ilaç tedavisine başladı. 68 kişiye danışmanlık hizmeti verilirken sigara bırakma oranı yüzde 75.86 olarak gerçekleştiği bildirildi.

(Nİ-SLH-Y)



26.12.2016 17:10:48 TSI

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