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Vali Altıparmak'tan, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümünde mesaj



DENİZLİ (İHA) - Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Altıparmak, İstiklal Marşı ve Safahat'ın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy'un , milletin destan yazdığı istiklal mücadelesine tüm ruhuyla, tüm benliğiyle katıldığını, sözleriyle, şiirleriyle milletin hislerine tercüman olduğunu ve en zor gününde millete umut aşıladığını vurguladı.

Vali Altıparmak mesajında, "Milli Şairimiz arkasında bıraktığı birçok şiiriyle olduğu kadar, vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla, yaşadığı dönem içerisinde şahsiyeti, mütevazı hayatı, asil duruşu ile yaşadığımız döneme model gösterilen önemli kişiler arasında tarihimizdeki yerini saygın bir şekilde almıştır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. O güç dönemlerde toplumun bir ferdi olarak sıkıntıları derinden yaşayan Mehmet Akif, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Anadolu'yu dolaşarak halkımıza güç ve moral aşılamış, milli mücadeleye değerli katkılarda bulunmuştur"ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif'in, milletinin yaşadıklarını, duygularını ve beklentilerini destansı ifadelerle kaleme alan büyük bir şair olduğunu belirten Altıparmak, " Bu nedenle şiirleri ve verdiği mesajlar her dönemde dikkate alınmakta ve değer kabul edilmektedir. Bu özellikleri dolayısıyla Mehmet Akif'in etkisi sadece dönemiyle sınırlı kalmamış, sonraki dönemlerde de fikirlerine, heyecanlarına katılan, bunları kendi zamanlarının ruhu içinde yeniden gündeme taşıyan çok geniş toplumsal kesimler hep var olagelmiştir. Mehmet Akif, tarihte kalmış öncü ve örnek bir kişi değil aynı zamanda günümüzde ve gelecekte yaşaması gereken bir kanaat önderi ve fikir adamı olarak görülmesi gereken bir şahsiyettir. Dünümüzü ve yarınımızı doğru okumamız için O'nu çok iyi anlamamız ve gelecek kuşaklara anlatmamız gerektiğine ve yeni nesillere de en çok tanıtılması gereken yakın dönem şahsiyetlerinden biri olduğuna inanıyorum" dedi.

Vali Altıparmak, Milli Şair, Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin 80. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.

(İA-Y)



26.12.2016 17:11:05 TSI

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