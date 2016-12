YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgatspor'un devre arası transfer planı netlik kazanmadı

Yozgatspor'un devre arası transfer planı netlik kazanmadı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılmasının netlik kazanmadığını belirten Yozgatspor 1959 FK As Başkanı Ahmet Akgün, "Takımın oturmuş bir düzeni var, bu düzeni bozmak istemiyoruz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK, devre arasını Teknik Direktör Feridun Dündar gözetiminde Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Devre arası transfer dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunan As Başkan Akgün, "Şampiyonluk yolunda kamp sürecini iyi bir şekilde geçirdikten sonra kulüp başkanımız ve yönetimimizle oturup takıma takviye konusunu görüşeceğiz. Ancak takviye yapılıp yapılmayacağı tam kesinlik kazanmadı. Takımımızın oturmuş bir düzeni var ve o düzeni de bozmak istemiyoruz. Futbolcularımız da kulüpten memnun, bu memnuniyet devam ettiği sürece de inşallah şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyeceğiz. İkinci yarı artık liderin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Hiçbir şekilde mağlubiyet düşünmüyoruz. Puan kaybı kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik ekibimizin de bunu bilinçaltına yerleştirmesini futbolcularımızın da bu seviyede devam etmesini hatta daha da üzerine koyarak kamp sürecini iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Biz kaliteli bir takımız, tüm kamuoyu bunu biliyor ama maalesef futbolda her şey oluyor ve bazen istediğiniz sonuçlara ulaşamayabiliyorsunuz" dedi.

(BMG-TB-Y



26.12.2016 17:12:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER