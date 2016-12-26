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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Kooperatifin kalitesi tescillendi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:11
Kooperatifin kalitesi tescillendi
Kooperatifin kalitesi tescillendi
- Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek:
- "Bin 60 kooperatif içerisinde ISO 9001 belgesi almış Türkiye'de ikinci, Karadeniz'de de tek kooperatifiz"
- "Hem esnafımız kazansın hem de ülkemiz kazansın"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, "ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi"ni alarak Türkiye'de ikinci, Karadeniz de bu belgeyi alan ilk kooperatif oldu.
Türkiye'de bin 60 kooperatif içerisinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden sonra ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi'ni alma hakkı kazanan Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Türkiye genelinde ikinci, Karadeniz'de de ilk olma başarısını gösterdi.
2017 yılının esnaf için iyi bir yıl olması dileğinde bulunan Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, "2016 yılında esnaf ve sanatkarımız bu terörden çok büyük sıkıntı yaşadı. İnşallah 2017 yılında esnaf ve sanatkarımızın güzel günler beklediğini, hükümetimiz esnaf ve sanatkar için bütçesine 1 milyon 300 bin TL kredi koydu. 2017 yılı esnaf ve sanatkarımızın güzel günlerin beklediğinin işaretidir. Cumhurbaşkanımızın esnafına çok değer verdiğini Esnaf Şurası'nda söylemişti. Esnaflarımız hiç tedirgin olmasın, şu anda kısır bir döngü içerisindeyiz ama 2017 yılı Ocak ve Şubat ayından sonra canlanma olacak. Çünkü esnaf ve sanatkarımızın kredi konusunda 2016 yılında 700 bin TL kredisini 2017 yılında 1 milyon 300 bin TL'lik kredi konuldu. Esnafımız bu sıkıntılı süreci rahat bir şekilde geçirirse önünü görme imkanı daha fazla olur. Hiçbir esnafımızın kepenk kapatmasını istemiyoruz. Biz esnaf ve sanatkarımızın büyümesi için burada tüm arkadaşlarımız ile canla başla çalışıyoruz. Kooperatifteki 20 arkadaşımız esnaf ve sanatkarların iyi yerlere gelmesi için mücadele veriyor. Onların sıkıntıları, dertlerini bizim derdimiz olarak değerlendiriyoruz. Bu krediler hazine desteklidir. Bankalardan alma şansları yoktur. Çünkü bankaların faizleri yüksektir" dedi.

Türkiye'de ikinci Karadeniz'de ilk
Her zaman esnaf ve sanatkarların hizmetinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Sinecek, "Ekonomi yönden Rusya ile sıcak ilişkilerimiz olacak. Hükümetimiz bununla ilgili de çalışmalar içerisindedir. İşlerimizin daha iyi olması için kimse umutsuzluğa kapılmadan işlerine devam etmesini istiyoruz. Hiçbir zaman esnafsız bir ülke düşünülemez. Esnafımızın yoluna iyi bir şekilde devam etmesi için biz kooperatif olarak iyi bir yerdeyiz. Bin 60 kooperatif içerisinde ISO 9001 belgesi almış Türkiye'de ikinci, Karadeniz'de de tek kooperatifiz. Bu belgeyi almak için 3 ay denetlendik. 3 ayda esnaf ve sanatkarımıza yaptığımız hizmetlerin raporları hazırlandı ve belgeyi aldık. Bu belge Samsun'un gururudur. Samsun esnafının ne kadar borcuna sadık olduğunu gördük. Esnafımıza vermiş olduğumuz kredilerin geriye dönüşü sağladığı için esnafımıza minnettarız. Küçük işletmeler büyüsün, büyük işletmelere dönsün. Büyük işletmelerde üretime dönsün ve ülkemiz kazansın. Burada hem esnafımız kazansın, hem de ülkemiz kazansın" diye konuştu.
(GKH-SLH-Y)

26.12.2016 17:14:20 TSI
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