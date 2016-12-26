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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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aşkan Yurdunuseven: "Mehmet Akif Ersoy, bir dava adamıydı"

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:12
aşkan Yurdunuseven: "Mehmet Akif Ersoy, bir dava adamıydı"
Başkan Yurdunuseven: "Mehmet Akif Ersoy, bir dava adamıydı"

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, İstiklal Marşı'nın yazarı Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayarak, Ersoy'un bir dava adamı olduğunu belirtti.
Başkan Yurdunuseven, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u, ölümünün 80'inci yılında saygıyla ve minnetle andıklarını belirterek, Ersoy'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğu söyledi. Mehmet Akif Ersoy'un vatan ve millet aşkıyla dolu bir şair olduğunu dile getiren Yurdunuseven, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eserleriyle, vaazlarıyla milli mücadele ruhunu ateşleyerek, bağımsızlık sürecine eşsiz katkılar sağlamıştır. Vatan aşkıyla dolu olan şairimiz, milli mücadele yıllarında Anadolu'da istiklal meşalesinin yayılmasına vesile olmuştur. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hem bir şair, hem bir münevver, hem bir dava ve eylem adamı olup, milli mücadele esnasında önemli görevler üstlenmiştir."
Bugün kendisini 'İstiklal Şairi' ve 'Milli Şair' unvanlarıyla andığımız Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'de verilen eşsiz mücadele için yazdığı 'Çanakkale Şehitlerine' şiiri gibi, bunun yanında daha pek çok eseri ve en önemlisi de millete armağan ettiği İstiklal Marşımızın güfte karı olarak, gönüllerimizde çok özel bir yer edinmiştir. Mehmet Akif, aynı zamanda iyi bir Müslüman, gerçek anlamda bir mümindir. Onun dik duruşu ve imanlı haykırışı şiirlerine yansımaktadır. Anadolu insanına Kur'an şuuruyla güven, moral, motivasyon aşılamış, bayrak, vatan, din duygularını milletin ruhuna işlemiştir. O, milletin içinde bulunduğu buhrandan kurtulacağına inanıyordu. Bu inancını millete motive etti. Mehmet Akif sorumluluklarını bilen bir vatan evladıdır. Şahsiyetli, imanlı, kararlı ve kendine güvenen büyük bir vatan evladıdır. Bu vesile ile aramızdan ayrılışının 80 yılı nedeniyle Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a minnet ve sevgiyle yad ediyoruz" dedi.
(HK-

26.12.2016 17:15:30 TSI
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