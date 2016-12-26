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Buz tutan Eymir Gölü'nden kartpostallık görüntüler



(Fotoğraflı)



Uğur Kan Yüksek

ANKARA (İHA) - Başkent'te eksilerde seyreden hava sıcaklığı Eymir Gölü'nü dondurunca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Başkent'te birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve eksi derecelerde seyreden hava sıcaklığı, Eymir Gölü'nü dondurdu. Hafta sonlarını şehrin gürültüsünden uzak, muhteşem manzaraya sahip olan Eymir Gölü'nde değerlendirmek isteyen Başkentliler için görülmeye değer manzaralar oluştu. Buz tutan gölün üzerinde yürüyen kuşlar ise oluşan muhteşem manzaraya ayrı bir renk kattı.

(UKY-ÖK-Y)



26.12.2016 17:21:10 TSI

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