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Başkan Sekmen şampiyon atletleri altınla ödüllendirdi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübü'nün atletizm sporcuları, Gaziantep'te katıldıkları Kros Şampiyonası'nda ikinci oldu. Mutluluklarını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile paylaşan şampiyonlar, daha büyük başarılar için söz verdi.

Gençlikspor Kulübü sporcuları Gaziantep'te gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi'nde Türkiye ikincisi oldu. 160 takımın eleme liginde, 34 takımın ise finalde ter döktüğü şampiyonada Erzurumlu atletler büyük başarı elde etti. Şampiyonlar, antrenörleri Yavuz Bayram, Orhan Güngör ve Fesih Doğan ile birlikte Başkan Sekmen'i ziyaret etti. Başkan Sekmen, "Sporcu kardeşlerimiz bizleri onurlandırdı. Sporu temelden çocuklarımıza aşılamalıyız. Biz Belediye olarak her zaman sporun bütün branşlarını destekliyoruz. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğiz" dedi. Antrenör Yavuz Bayram ise Başkan Sekmen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sekmen, şampiyon takımın sporcularının yanı sıra 10 bin metre Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, Balkan Kros Şampiyonası'nda da birinci olan Onur Aras ile 1500 metre Türkiye Gençler Şampiyonası'nda birinci olan Adem Bayram'ı da altınla ödüllendirdi.

(ERZ-AT-Y)



26.12.2016 17:23:07 TSI

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