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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Tarsus'ta Kent Oteli öğrenci yurdu oldu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:22
Tarsus'ta Kent Oteli öğrenci yurdu oldu
Tarsus'ta Kent Oteli öğrenci yurdu oldu

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, öğrenci yurdu olarak kullanılması için Kent Otelini Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) devretti.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Oğuz Kaymaz, protokol imzalayarak, Kent Oteli'nin Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'na devri gerçekleşti.
Amaçlarının Tarsus'taki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, Kent Oteli'ni Kredi Yurtlar Kurumuna devretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Can, "Son günlerde yaşadığımız olaylardan dolayı özellikle öğrencilerimizin yurtlarda barınma ihtiyacı dolayısıyla bu otelimizi Kredi Yurtlar Kurumuna verelim öğrenci yurdu olsun düşüncesiyle yetkililerimizle görüştük. Sonuç olarak 250 kişi kapasiteli bu binamızı ücretsiz olarak KYK'ya tahsis ettik. Bu günde devri için protokol imzaladık. Yeter ki devletimizin okullarında okuyan öğrencilerimiz bu imkandan faydalansın diye düşündük" şeklinde konuştu.
(ERY-Y)

26.12.2016 17:25:58 TSI
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