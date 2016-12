YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Şair Akif'i andılar

Behzat Akcan

MANİSA (İHA) – İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete intikal edişinin 80'inci yıldönümünde anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur yayımladıkları mesajla ebediyete intikal edişinin 80'inci yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy'u andı



"Akif'in kalplerimizdeki yeri ayrı"

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 80'inci ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Kurtuluş Savaşı yıllarında birçok kahraman, Türk milletinin bekası ve bağımsızlığı için önemli görevler ifa etmiş, bunlardan bazıları isimleriyle kalbimizde yer ederken, birçoğu da isimsiz kahramanlar olarak yüreklerimizde yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden dirilişin destanını yazan Türk Milleti, bu diriliş hareketine büyük-küçük demeden önemli katkılar sağlamıştır. Türk-İslam tarihinde 'Vatan Şairi' ve 'İslam Şairi' olarak anılan Mehmet Akif de, bu kahramanlardan bir tanesidir. Milli mücadele döneminde düşmana karşı halkı direnişe teşvik için adeta bir seyyah gibi ülkemizin her bölgesini karış karış gezen Akif, halkın direniş göstermesini sağlamış, verdiği vaazlar yurt çapında ses getirmiştir. Cumhuriyetin ilanının ardından milli marşımız İstiklal Marşı'nın şairi olarak kalplerimizde ayrıca yer edinen bu büyük üstadı, vefatının 80'inci yıldönümünde rahmetle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum."



"Akif, milletimizin dualarındadır"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 27 Aralık 1936 tarihinde hayata veda eden İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un aramızdan ayrılışının 80. yıldönümü sebebiyle yayımladığı mesajında, "Aziz milletimizin ruh dünyasını en güzel biçimde yansıtan, var olma mücadelesindeki çelikleşmiş imanını sinesinde taşıyan bir mücadele adamı olan Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 80. yıldönümünde şükran ve dua ile anıyorum. Mehmet Akif Ersoy, milletimiz gibi düşünen, milletimiz gibi yaşayan, milletimiz gibi hisseden bir şairdir. İstiklal Marşı'nı kalemiyle değil; yüreğiyle yazan, Asım'ın neslinde namusunu çiğnetmeyen ve daima hakkı tutup kaldıran milli şairimiz sonsuza kadar fikir dünyamızda yerini alacaktır. Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapan yüce milletimizin esareti kabul etmeyeceğini en buhranlı günlerde haykıran, Hakk'a inanan milletimizin, istiklal hakkından asla vazgeçmeyeceğini belirten ve kahraman ordumuza 'Korkma' diye seslenen Akif; milletimizin dualarındadır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun"



Baybatur'dan, Mehmet Akif Ersoy mesajı

Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu ölümsüzleştiren unutulmaz değerlerden olduğunu vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ateşli bir hatip, fedakar bir dava adamı olan vatan şairimiz Mehmet Akif, her zaman duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer alan gerçek bir aydındır. Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanan Mehmet Akif, istiklal meşalesinin Anadolu sathına yayılmasında güçlü şiiriyle, etkili hitabetiyle, inanmış kişiliğiyle önemli rol oynamıştır. Milli ruhun uyanıp, bağımsızlık tutkusuna dönüşmesinde Mehmet Akif Ersoy'un derin duygular barındıran mısralarının büyük etkisi olmuştur. Mehmet Akif, kişiliği, maneviyatı, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı ile gelecek nesillere de örnek olmayı sürdürecektir. Kıymetli eserleri, fikirleri ve idealleriyle düşünce dünyamızı ve ufkumuzu aydınlatmaya devam eden şair, mütefekkir ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u, ebediyete intikalinin yıldönümünde şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."



"Hem tevazu sahibi hem millet sevdalısıydı"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İstiklal Marşımızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 80. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dünyaya yüzyıllar boyunca hakkaniyetle hüküm sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ile Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan tarih dilimi, bilinen ve bilinmeyen nice kahramanı bünyesinde barındırır. Ancak Kurtuluş Savaşının ve İstiklal Mücadelesinin öyle bir kahramanı daha var ki; o da verilen zorlu mücadelenin gelecek nesillere aktarılması açısından en büyük hizmeti bu vatana sunmuştur. Bu kahraman, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Milli marşımız olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'in, içerisinde kahramanlık destanları barındıran nice eserinden biri de Çanakkale Destanıdır. Okuyanların tüylerini diken diken eden, her okunduğunda o günleri yaşatan eserlerinde Akif, vatanına ve bayrağına duyduğu sevgiyi ve aşkı dizelerine yansıtmış, bu şiirlerini Türk Milletiyle bütünleştirmiştir. Eserinin milli marş seçilmesinin ardından kendisine verilen ödülü kabul etmeyerek, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyecek kadar da tevazu sahibi bir memleket sevdalısıdır. Uzun süren Mısır sürgününden 17 Haziran 1936 tarihinde memleketine dönen Akif, vatan topraklarında 27 Aralık tarihinde hayata gözlerini yumdu. Fikir ve idealleriyle ufkumuzu aydınlatmaya devam eden dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u, ebediyete intikalinin yıldönümünde şükran ve rahmetle anıyorum."

26.12.2016 17:26:20 TSI

