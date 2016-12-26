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Sivrihisar Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde ve bazı mahallerde hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Sivrihisar Belediyesi tarafından kar yağışının ardından olumsuz koşulların oluşmaması için önlemler alındı. Bunun için de öncelikli olarak ulaşım açısından yolların açık tutulması için çalışmalar yapılırken, Fen İşlerine bağlı ekipler cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA-MET-Y)



26.12.2016 17:28:17 TSI

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