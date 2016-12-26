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Karın ağrısı şikayeti ile geldiler, hayatları kurtuldu



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Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran iki hasta ölümün kıyısında geçti.

Uşak'ta yaşayan Şerafettin Mülayim (83) ve Emin Tunç (46), karın ağrısı şikâyetleri ile Medical Park Uşak Hastanesi İç Hastalıkları bölümüne başvurdular. Hastalarda, yapılan tetkik ve incelemeler sonucu ''Aort Diseksiyonu'' (yırtılma) teşhisi konulurken, erken tanının büyük önem taşıdığı ve kalp damar hastalıkları arasında ölümcül sonuçlar doğuran hastalıkların başında gelen aort yırtılmalarında zamanında ve tecrübeli müdahale hayat kurtarıcı oldu.

Medical Park Uşak Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi ekiplerince yapılan müdahale ile hastalarımız sağlıklarına kavuştular.

Başarılı operasyonu gerçekleştiren ekipten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Cevat Tanalp; "Aort diseksiyonu, daha çok ani başlayan bıçak saplanır gibi göğüs, sırt veya karın ağrısıyla başlar. Bazı hastalar içimde sanki bomba patladı, göğüs kafesim yırtılıyor gibi tarif edebilirler. Bu durum yırtılmanın başladığına işarettir. Ani şuur kaybı, genel durum bozukluğu ve etkilenen organa bağlı değişik bulgu ve belirtilerde oluşabilir. Hastaların ortalama beşte birinin EKG'sinde koroner arter hastalığına benzer değişiklikler görülmekte olup bu durum zaman zaman kalp krizi ile de karıştırılabiliyor. Aort diseksiyonunda başlayan göğüs ağrısı, kalp krizindeki göğüs ağrısına oranla daha şiddetli ve ani olmaktadır. Aort diseksiyonu nadir olarak görülmekle birlikte erken tanı ve acil müdahale, hasta için hayati önem arz etmektedir. Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) ve ekokardiyografi(EKO) ile tanısı kesine yakın konulabilmektedir. Erken müdahale şansı olmayan hastaların önemli bir kısmının daha hastanelere yetişemeden yaşamlarını yitirdikleri bilinmektedir. Diseksiyon sonrası her saat artan ölüm oranları, erken müdahalenin değerini göstermektedir." İfadelerini kullandı.

Kalp Damar Cerrahı Op. Dr.Ahmet Ünlü ise; "Aort diseksiyonu tedavisinde çoğunlukla cerrahi işlem yapılmaktadır. Diseksiyonun oluştuğu bölgeye göre operasyon şekline karar verilir. Aort damarının başlangıç bölgesinde ise açık kalp tekniği kullanılması gerekirken, inen aort ve karın aort bölgelerinde ise klasik tedaviye alternatif son yıllarda teknolojik gelişmeler ile kapalı yöntem tedavilerden olan EVAR ve TEVAR yöntemleri uygulanmaktadır. Erken cerrahi uygulamalar sonucunda mucizevi iyileşmeler sağlanabilmekte ve hasta kalan yaşamına sorunsuz şekilde devam edebilmektedir." diye konuştu.

Operasyonlara katılan Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. A. Barış Durukan ise; "Ani gelişen bir şekilde aortta meydana gelen yırtıklarda acil cerrahi müdahale gerekmektedir. Ana atar damar yırtılmalarında erken cerrahi müdahale %80 hayat kurtarıcıdır. Bu hastaların hayati riski yüksek olup, büyük bir kısmı müdahale edilmezse ilk 48 saat içinde kaybetmektedir. Ekip olarak, 3 Kardiyoloji uzmanı ve 2 Kalp Damar Cerrahı ile hizmet veriyoruz. Hem kadromuz hem teknik alt yapımızla son dönemde dikişsiz kalp ameliyatları başta olmak üzere; diseksiyonlar, yırtıklar, bypass ve kapak onarım ameliyatları, TEVAR ve EVAR gibi birçok cerrahi müdahaleyi başarıyla yapmaktayız. Uşak ve ilçeleri başta olmak üzere Afyon, Kütahya, Manisa, Denizli hatta Ankara'dan gelen hastalarımız var. Bölgeye 24 saat hizmet verebilecek kapasitedeyiz." Dedi.

EVAR - TEVAR Nedir?

Ölüm riski yüksek hastalara uygulanan EVAR (EndoVascular Aneurysm Repair) damar içerisinden girerek balonlaşmış, yırtılmış veya patlamış olan damarın stentli greftle tamir edilme yöntemidir. Bu yöntemin göğüs kafesi seviyesindeki aort segmentine olan uygulamasına ise TEVAR ( Thoracic EndoVascular Aneurysm Repair) adı verilmekte.

Hayata yeniden merhaba diyen, Şerafettin Mülayim ve Emin Tunç'un aileleri böylesi tecrübeli bir ekibi Medical Park çatısında toplayan yönetime teşekkürlerini ileterek; ''Ayrıca bizi büyükşehirlerde sıra ve kalacak yer gibi sıkıntılardan da kurtardıkları için teşekkür ederiz'' dediler.

(EÖ-MB-Y)



26.12.2016 17:29:00 TSI

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