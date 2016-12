YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akdoğan, AK Parti mahalle temsilcileri ile bir araya geldi

Başkan Akdoğan, AK Parti mahalle temsilcileri ile bir araya geldi



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti'nin mahalle temsilcilerine yönelik değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkan Akdoğan, parti kurmaylarının da katıldığı toplantıda 8 yıllık belediye başkanlığı döneminde Niğde'ye kazandırdıkları yatırımlar ve yeniliklerden bahsederek bundan sonraki süreçte hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Niğde'nin Ufuk Projesi olan Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bu dönemde tamamlanacağını açıklayan Akdoğan, Kayardı Vadisine Tünelle Geçiş Projesi'nin hayata geçirileceğini, Niğde'ye 3 yeni kapalı otopark yapılacağını, Eski ve Yeni Sanayi Sitesi'nin Hıdırlık Mevkiine taşınıp yerine park ve rekreasyon alanı oluşturulacağını vurgulayarak ayrıca kente yeni bir stadyum kazandırılacağını müjdeledi. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Belediyesi'nin hizmetlerini tanıtıp, yeni projelerini anlattığı 'Bilgilendirme ve Değerlendirme' toplantısının ilkini Grand Hotel'de gerçekleştirdi. Her hafta bir gruba yönelik düzenlenecek Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantılarının ilkinin konukları AK Parti'nin mahalle temsilcileri oldu. Toplantıya TBMM İdare Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yiğit, Harun Dikici ve Rıfat Özkan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İl ve İlçe yöneticileri ve mahalle temsilcilerinden oluşan kalabalık bir grup katıldı. AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da yoğun programından dolayı katılamadığı toplantıya mesaj gönderdi.

Kentsel dönüşüm hızla ilerliyor

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bu seçim döneminde tamamlanacağını açıkladı. Niğde'nin Ufuk Projesi olan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 700 milyon TL tutarında ve Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu anlatan Başkan Akdoğan, "120 hektar alanda 6 bin konut, çok sayıda işyeri, 3 okul, 3 cami, sosyal donatı alanlarının yer alacağı kentsel dönüşüm alanında 38 kilometre yol yapılacak. Biz bu alanda 20 bin kişiyle kat karşılığı sözleşme imzaladık. Bin 700 eski yapının yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımdan oluşan 10 bin kamyon enkazı taşıdık" dedi.

"Altyapı tamamen yenilendi"

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 8 yıl içinde 123 bin metre içme suyu hattı yaptıklarını, asbestli su borularının sağlıklı borularla yenilendiğini bildirdi. 88 bin metre kanalizasyon hattı döşediklerini ifade eden Başkan Akdoğan, 18 bin metre tutarında da yağmur suyu hattı yaptıklarını vurguladı ve bu hizmetlerin tutarının 25 milyon TL'yi geçtiğini açıkladı.

Asfaltta rekor

Başkan Akdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü'nce 8 yıl boyunca 70 milyon TL'lik asfalt çalışması, kilitli taş ve bordur taşı çalışmasını hayata geçirdiklerini kaydetti. Akdoğan bu süre içinde 691 bin 851 metrekare kilitli taş, 317 bin metre bordur taşı ve 462 bin ton asfalt yapımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, her yıl ortalama 55 bin ton asfalt çalışması yaptıklarını belirtti. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, göreve geldiklerinde Niğde Belediyesi'nin iş makinesi parkının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Araç parkımızı genişlettik. İş makinelerimiz her geçen gün biraz daha artıyor. Biz göreve geldiğimizde sadece bir tane itfaiye aracı vardı. Bugün itfaiye aracı sayımız 7'ye çıktı. Geçtiğimiz aylarda 57 metre merdivenli itfaiye aracı aldık. Bu sadece birkaç büyükşehir belediyesinde ve Niğde Belediyesinde var. 2.5 milyon TL'lik araç son model bir itfaiye aracı olarak Niğdelilerin hizmetine sunuldu" dedi. Başkan Akdoğan, Niğde Belediyesi'nin mali disiplininin sağlandığını da açıkladı. Akdoğan, "Göreve geldiğimizde belediyeyi 58 milyon TL borçla devraldık. Belediyenin yıllık geliri 25 milyon lira idi. Yani belediye 2.5 yıllık geliri ile ancak borcunu ödeyebilirdi. Biz göreve gelir gelmez mali disiplini sağlamak için girişim yaptık ve çok şükür bugün borcumuz yok. Eskiden haftada 100 dönüm arsa satılırmış. Biz bugün sattığımızdan çok kamulaştırdığımız arsa var diyebiliyoruz ki bu da belediyenin iyi yönetildiğini gösteriyor" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, geçtiğimiz yıllarda Niğde'ye kazandırdıkları hayvan pazarının kapasitesini iki katına çıkardıklarını ve Kamyon Garajı yapımının tamamlanma aşamasında olduğunu da söyledi. İlhanlı ve Selçuk Mahallelerinde başlattıkları kapalı semt pazarlarının bitirildiğini, Özbelde Mevkii'nde yapımı devam eden kapalı semt pazarının da hava şartlarının müsait olması halinde kısa sürede tamamlanarak açılacağını anlatan Başkan Akdoğan, modern nikah salonunun yapımının sürdüğünü, Bor yolundaki bisiklet ve yürüyüş yolunun hizmete girdiğini kaydetti. Başkan Akdoğan, Hanım Camii'nin yanına yeni bir şadırvan yapacaklarını da vurguladı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Yeni Hal Kompleksi'nin 63 bin metrekare alan üzerinde Hıdırlık Mevkii'ne yapılacağını, burada her biri 200 metrekare büyüklüğünde 48 adet dükkan inşa edileceğini söyledi. Akdoğan, 10 Milyon TL'ye mal olacak Yeni Hal Kompleksi'nde 350 metrekare de idari bina yapılacağını açıkladı. Başkan Akdoğan, şehir merkezinin içinde kalan eski ve yeni sanayi sitesinin Hıdırlık Mevkii'nde taşınacağını ve yerine park ve rekreasyon alanlarının yapılacağını da bildirdi. Akdoğan, Yeni yapılacak sanayi sitesinde 60'ar metrekareden oluşan 160 dükkan ve 120'şer metrekareden oluşan 200 dükkan olmak üzere 368 dükkan yapılacağını, projenin yaklaşık maliyetinin 30 Milyon TL olduğunu söyledi. Akdoğan, sanayi sitesinden boşalacak alana park ve mesire alanları yapılacağını müjdeledi.

Tünel projesi

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Kayardı Vadisine Tünelle Geçiş Projesi'nin hazırlandığını ve kamulaştırma çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Muhtemelen nisan ayında ihalesi yapılacak proje ile şehir merkezinden Kayardı Vadisine alternatif bir geçiş olacağını ve tünel sayesinde hastaneye gidiş için ikinci bir yol oluşacağını kaydetti. Akdoğan, şehrin araç parkı sorununun giderilmesi için 3 ayrı noktada kapalı ve katlı otopark çalışması yapacaklarını da anlattı. Başkan Akdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Sıralı Camii yanında, Paşa Camii karşısında ve İmam Hatip Meydanında üç ayrı katlı otopark yapılacak ve 2017 yılı sonunda otoparklar hizmete girecek.

Niğde'nin yeni stadyumu olacak

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde'ye yeni bir stadyum kazandırılması için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Niğde'ye 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapılması için girişimde bulunduklarını anımsatarak, "Bu konuyla ilgili kesin bir çözümsüzlük ortaya çıkarsa Niğde Belediyesi olarak bizim yeni bir stadyum yapma gücümüz var ve biz bu stadı Niğde'ye kazandıracağız" diye konuştu.

"Vaadlerimizden fazlasını yaptık"

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, katılımcıların sorularını da yanıtladığı programda, "2014 seçimlerinde vatandaşa söz verip yerine getiremeyeceğimiz hiçbir proje yok. Aksine söz vermediğimiz projeleri de hayata geçiriyoruz. Gelişen şartlara göre, önceden belirlemediğimiz, vaat etmediğimiz hizmetleri de hayata geçiriyoruz. Çevreden eğitime, sağlıktan sosyal yardıma, yeşil alanlardan modern yapılara kadar ve burada sayamayacağımız onlarca hizmeti hayata geçirdik ve Niğde'yi daha yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek için tüm birimlerimizle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Niğde Belediyesi'nin tanıtım filminin de gösterildiği programda, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna ve Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç da birer konuşma yaptı. Milletvekili Erdoğan Özegen, AK Parti hükümetlerince yönetilen Türkiye'nin son 14 yıl içinde adeta çağ atladığını, bu gelişimden Niğde'nin de faydalandığını söyledi. Özegen, Tıp fakültesinin önümüzdeki dönemden itibaren öğrenci almaya başlayacağını ve Niğde'ye bir havaalanının mutlaka kazandırılacağını bildirdi. Özegen Niğde'ye kazandırdıkları hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve tüm belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

Toplantıda AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili belgesel bir filmin gösterimi de yapıldı.

