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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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KONGED'den, Hentbol Federasyonu'na çağrı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:33
KONGED'den, Hentbol Federasyonu'na çağrı
KONGED'den, Hentbol Federasyonu'na çağrı

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Gençlik Derneği (KONGED) Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu, 23-27 Ocak arası gerçekleştirilecek Hentbol Minikler Ligi Turnuvası'nın Antalya'da gerçekleştirilmesi için, Türkiye Hentbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
Ülkemizin ve özellikle yaşadığımız şehir Antalya'nın çok zor bir yıl geçirdiğini ifade eden KONGED Başkanı Alveroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de sürekli altını çizdiği "Spor Turizmi Şehri Antalya" hedefine emin adımlarla ilerlemek için, Ocak ayında gerçekleştirilecek olan Hentbol Minikler Ligi Turnuvası'nın Antalya'da yapılması için çağrıda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'na destek talebi
Antalya'nın iklim ve ulaşım koşulları itibariyle en doğru tercih olacağını vurgulayan Başkan Alveroğlu, "Turnuva eğer Antalya'da gerçekleşirse; turnuvada yarışacak 8 takımın teknik kadrosu, 100'ün üstünde sporcu ve aileleri şehrimize gelecek. Turnuva bitene kadar Antalya'da konaklayacaklar. Yılın en durgun sezonunda Antalya için büyük bir fırsat. Başta Antalyalı Sn. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, tüm yöneticilerimizden "Hentbol Minikler Ligi Turnuvası" nın Antalya'da gerçekleşmesi için destek bekliyoruz. Hep beraber şehrimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.
Hentbol Bayanlar 2. Lig'de yer alan en iddialı takım KONGED Kadın Hentbol Takımı da, Hentbol Minikler Ligi Turnuvası'na katılacak.
(AA-

26.12.2016 17:37:30 TSI
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