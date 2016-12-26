YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Eğitim Müdürü Demir okul ziyaretlerine devam ediyor

Milli Eğitim Müdürü Demir okul ziyaretlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir okul ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir okul ziyaretleri kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, 30 Ağustos İlkokulu ve Yeniçeşme İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet etti. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Demir burada öğrencilerin sıkıntıları olup olmadığını sorarken, dersleri hakkında da öğrencilerden bilgiler aldı. Öğretmenler ile de istişare toplantısı yapan Demir yaptığı açıklamada, "Zor ve şerefli bir göreviniz var. Sevilerek yapılan her iş başarı, başarı da beraberinde mutluluk getirir. Önemli olan faydalı olmak ve insanımıza ve devletimize hizmet ederek milli ve manevi değerleri önemseyen mutlu bireyler yetiştirmek. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imkanlarımız ölçüsünde okullarımızı iyileştirmek için çalışıyoruz. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kapıları sizlere her zaman açık" diye konuştu.

(COŞ-TB-Y



26.12.2016 17:52:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER