YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İznik'ten Halep'e yardım TIR'ı

İznik'ten Halep'e yardım TIR'ı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinden Halep'e yardım TIR'ı gönderildi.

İçinde gıda, giyim, temizlik ve ev eşyalarından oluşan yardım TIR'ı iznik'ten dualarla uğurlandı. Dörtyol'daki uğurlama törenine Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, Belediye Bakanı Osman Sargın, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Diyanet Vakfı ve İznik Müftülüğü'nün organizasyonu ile yaklaşık bir haftadır İznik'te üç bölgede yardım toplandığı bildirildi.

Müftü Veli Vehbi Bardakçı, Halep'te bomba ve kurşunların yanı sıra kara kışla mücadele eden mazlumlar için herkesin elinden gelen yardımı yapması gerektiğini söyledi.

(MŞ)



26.12.2016 17:54:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER