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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Edremit'te edebiyat rüzgarları esmeye başladı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:52
Edremit'te edebiyat rüzgarları esmeye başladı
Edremit'te edebiyat rüzgarları esmeye başladı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Edremit'te edebiyata ve edebiyatçılara dikkat çekmek ve bu alanda yeni çalışmalar üretmek amacıyla hazırlanan "Edremit'te Edebiyat Rüzgârları" projesi kapsamında 7 lise tarafından gerçekleştirilecek olan yarışmalardan ilki Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Edremit'te Edebiyat Rüzgârları adlı projenin ilk yarışmasına ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarının belirten Okul Müdürü Ebru İnal Uyan ülkemizin yetiştirdiği dünyaca ünlü edebiyatçılarımızın tanıtılması ve eserlerinin ele alınması adına projenin büyük önem arz ettiğini belirtti.
Uyan "Ülkemiz her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da birbirinden değerli eserleri ve düşünceleri bugünümüze kadar ulaşan ve daha yüzyıllarca okunacak eserlere imza atan edebiyatçılar yetiştirmiştir. Proje kapsamındaki edebiyatçılarımızdan Sebahattin Ali Edremit'in yetiştirmiş olduğu bir edebiyatçı olarak ilçemizde ayrı bir yere sahiptir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Koç bu proje ile ilgili olarak diyor ki; Projemizde öğrencilerimizin hem yeteneklerini ortaya çıkarmalarını hem de kitap okuma alışkanlıklarını artırmalarını hedefliyoruz. Bizler de buna katılıyoruz. Sizleri şiirlerle renklenen keyifli bir yarışma bekliyor. Aramızda şu an bulunmayan ama bulunmayı çok isteyen iki güzel insan var; birisi Sebahattin Ali'nin öz kızı Filiz Ali diğeri okulumuzun hayırseveri Sayın Fernur Sözen Hanımefendi Şu anda aramızda bulunamasalar da sizlere selamlarını ilettiler. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz." dedi.
Edremit liselerinden okullarını temsilen seçilen birer öğrencinin yarıştığı Sebahattin Ali şiirlerini etkili ve güzel okuma yarışmasında 9 öğrenci birbirinden güzel Sebahattin Ali şiirlerini okuyarak jüriyi etkilemeye çalıştılar. Yarışmacıların performanslarını sergilemelerinin ardından Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Alev Tekeoğlu bestelenen Sebahattin Ali şiirlerini seslendirdi.
Jürinin kararını vermesinin ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere okul müdürü Ebru İnal Uyan tarafından Katılım Sertifikası verildi. Dereceye giren öğrencilerden; üçüncü olan Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Tuvana ödülünü okul müdür yardımcısı Naci Sinler'den; ikinci olan Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alper Dağ ödülünü okul müdürü Ebru İnal Uyan'dan, birinci olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bilal Güney Şube Müdürü Ahmet Eren'den aldı.
Program sonunda kısa bir konuşma yapan Şube Müdürü Ahmet Eren; "Emeği geçen herkese yönetici arkadaşlara öğretmenlere ve katılımcı gençlere teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.
(EME)

26.12.2016 17:55:30 TSI
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