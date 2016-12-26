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MElikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

- "Günü kurtarmaya yönelik değil, geleceğe açık ve akılcı yatırımlar yapıyoruz"



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisi ile Encümenince 2016 yılında alınan karalar ile 2017 yılının icra planının gerçekleştirildiği gibi 2017 yılının yatırım programının da belirlendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi 2016 yılı içerisinde Belediye Meclisince 454, Belediye Encümenince ise 2 bin 525 karar alınarak yürütmenin yerine getirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyemiz örnek ve referans belediye gösterilmektedir. Bunun temelinde koordineli, uyumlu, işbirliği ile rasyonel çalışma gelmektedir. Biz günü kurtarmaya yönelik değil, geleceğe açık ve akılcı yatırımlar yapıyoruz. Bu planlamada da Meclis Kararları ile Encümen kararlarının büyük katkısı vardır. Özellikle meclis kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlardır. Encümen kararları ise günlük çalışmaları planlayan ve kolaylaştıran kararlardır" dedi.

"Planlı yapılanmanın sosyal gelişim ile desteklenmesi gerekir"

49 oturumda gerçekleştirilen encümen toplantılarında alınan 2 bin 525 kararın yüzde 35'i idari , yüzde 25'i mali, yüzde 40'ı imar, 19 oturumda gerçekleştirilen meclis toplantılarında alınan kararların ise yüzde 15'i idari, yüzde 5'i Mali, yüzde 80'inin ise imar ile ilgili olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç; planlı, sağlıklı ve modern gelişime paralel olarak bu mekanlarda yaşayan bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışma ve etkinliklerde bulunulması gerektiğini sözlerine ekledi.

(TB-Y



26.12.2016 17:57:13 TSI

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