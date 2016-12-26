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Yeni yaşam alanı 26 Ocak'ta ihaleye çıkıyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hendek Park'ta başlatılacak dönüşüm projesi ile ilgili gelinen son noktayı açıkladı.

20 bin metrekarelik alanda hayata geçirileceği daha önce açıklanan dönüşüm projesi için 26 Ocak 2017'de yapım ihalesine çıkılacağını belirten Başkan Toçoğlu, parkın içerisinde hâlihazırda yer almakta olan binaların kaldırılmaya devam ettiğini söyledi. Toçoğlu ayrıca hayata geçirilecek dönüşüm çalışması ile Hendekli vatandaşların değişen rekreasyon ihtiyaçlarına zamanın ruhuna uygun çözümler üretmiş olacaklarını kaydetti. Projeyi 'Hendek'in marka değerini arttıracak bir yatırım' olarak niteleyen Başkan Toçoğlu, "20 bin metrekarelik alanda dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şuanda alanda bulunan halihazırdaki yapıları kaldırma işlemlerini sürdürüyorlar. Burada göz dolduran bir peyzaj konsepti ve uygulama projesi yapacağız. Böylece Hendekli hemşerilerimizin değişen rekreasyon ihtiyaçlarına zamanın ruhuna uygun çözümler üretmiş olacağız. Yeni yaşam alanı için 26 Ocak Perşembe günü yapım ihalesine çıkıyoruz. Yapım ihalesinin ardından ilk kazma vurulacak ve derhal çalışmalar başlatılacak. İçerisinde oturma alanları, nikah salonu, yürüyüş yolları, kafeterya ve sosyal alanlar, otopark, çocuk oyun alanı, süs havuzu, aydınlatma ve diğer tüm ayrıntıların yer alacağı örnek bir projeyi Hendek'e inşallah hediye edeceğiz. İlçemizde başlattığımız bu kentsel iyileştirme çalışması inanıyoruz ki tüm vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanacak. Hendek'e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(RŞ-BB)



26.12.2016 17:59:03 TSI

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