BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Halep'e çekyat ve battaniye yardımında bulundu.

Yardım Tırının uğurlama töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Suriye'de 5-6 yıldır devam eden Esad zulmü nedeniyle 600 bin insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Uğur, "Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla, ateşkes sağlandı. Hükümetimiz her zaman mazlumların yanında" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin Halep kentinde yaşayan halk için çekyat ve battaniye yardımında bulundu. 100 çekyat ve 200 battaniye dolu tır Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katıldığı tören ile Halep'e gönderilmek üzere yola çıktı. Halep'e ulaştırılmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek için yola çıkan yardım tırı için Büyükşehir Belediyesi Fen Depo'da uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Suriye'de 5-6 yıldır devam eden Esad zulmü nedeniyle 600 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla, ateşkes sağlandı. Hükümetimiz her zaman mazlumların yanında. Bizlerde Halep'e 100 çekyat ile 200 battaniyeyi İnşallah Gaziantep Belediyemize teslim edeceğiz, onlarda İdlib'e gönderecekler. İstiyoruz ki gönderdiğimiz yardımlar hedefine ulaşıp doğru yere gitsin. İnşallah ilk tırımız yola çıkıyor. İhtiyaç olursa da arkasından yine mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz."

Vali Ersin Yazıcı ise konuşmasında güzel bir şey için bir araya gelindiğini belirterek, "İyi bir şeyi yola çıkarmak için buradayız. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'a böyle düşündüğü için, o insanlarımıza küçük yada büyük, bu işler gönülden geliyor. Böyle bir katkıyı sunma düşüncesi ve hareketinden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz büyük bir milletin çocukları ve torunlarıyız. Bizim atalarımız da aman dileyen herkese ister komşumuz olsun, ister uzak duyarlarda olsun hep yardım ettik, hep yardım etmeye devam edeceğiz. Bu millet büyüklüğü ile yüceliği ile bu yardımları yapmaya devam edecek. Zaten bize büyük millet denmesi bize saygı gösterilmesi yaptığımız insanlık adına yaptığımız davranışlarımızdır. Bizim hükmettiğimiz, atalarımızın yönettiği hiçbir alanda bize beddua edilmiyor. Bir tek sebebi var. İslam ile şereflenmiş bu millet yardıma muhtaç herkese ama herkese; bugün oradaki Müslüman kardeşlerimize gönderiyoruz. Somali'ye de gönderdik, Etiopya'ya da her yere gönderiyoruz. Bu millet bunları yapmaya devam edecek. İnşallah Rusya ile ilişkilerin düzelmesi ile birlikte Suriye'deki bu savaşında bitip sınırımızda huzur istiyoruz. Oradaki insanlarında bir an önce huzura kavuşmalarını istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Vekili Necati Kara'nın okuduğu dua ardından yardım tırı yola çıktı. Uğurlama törenine Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Daire başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

26.12.2016 18:13:47 TSI

