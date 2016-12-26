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Edincikli üreticinin rekolte sevinci



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçakır, Edincik Kooperatifi olarak 2016 yılında 2500 ortaktan 9 bin 200 ton rekolte toplandığını açıkladı.

25 Ekim'de başlayan ürün alımlarının bugün itibarıyla devam ettiğini açıklayan Özçakır " Kooperatifimizin 22 Eylül 2016 tarihinde 3.000 ortağına yapmış olduğu duyurular ile Rekolte belirleme çalışmalarına başlamış 24 Ekim 2016 tarihinde bu çalışmalarını sonlandırmış 2.500 ortağından 9.200 ton rekolte toplamış olup 25 Ekim 2016 Salı günü dualarla ve kurban keserek kooperatifimiz merkez depolarında alımlara başlamış, aralık ayının ilk günlerinde de Bandırma, Gönen ve Karacabey İlçelerimizin belirli mahallelerinde de alımlarına başlamıştır. Aralık ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde de dış alım merkezlerindeki yoğunluğun azalması nedeniyle kooperatif merkez depolarında ve Bandırma-Çanakkale yolu üzerindeki depolarımızda alımlarımız devam etmektedir." dedi.

Edincik Kooperatifinin 19 Kasım itibarıyla ürün bedellerinin tamamını ödemeye başladığını ve bu kapsamda bugüne kadar ortaklara 17 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Özçakır "Ülke genelinde etkili olan kuraklık ve yağışların yetersiz olması her bölgedeki üreticiyi olumsuz etkilemiş olup dane kayıplarından ortaklarımız da olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. Ancak kooperatifimiz bu olumsuzluklara rağmen 2016/2017 ürün alım yılında 23 Aralık itibarı ile 24 Milyon Türk Lirası tutarında 6.400 Ton zeytin teslim almış olup bunun 4.200 Ton'u Gemlik Tipi Zeytin , 2.200 Ton'u da Su Tipi Zeytin'dir. Alımlarımıza halen kooperatifimiz merkez depolarında devam edilmektedir. Kooperatifimiz 18 Kasım 2016 tarihine kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60' larını ödemiş , 19 Kasım 2016 tarihi itibarı ile aldığı ürün bedellerinin yüzdr 100' ünü ödemeye başlamıştır. Kooperatifimiz bugüne kadar ortaklarına 17 Milyon Türk Lirası tutarında ödeme yapmış ve ödemelerine her hafta Cuma günleri devam etmektedir. Ayrıca kalan yüzde 40 ürün bedelleri de 29 Aralık 2016 Cuma günü ortaklarımıza ödenecek olup zeytin hasadını bitiren ortaklarına ödemelerinin tamamını gerçekleştirerek bir ilke imza atmıştır." dedi.



26.12.2016 18:15:42 TSI

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