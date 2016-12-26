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Osmancık'ta genç çiftçilere koyun desteği

- Proje kapsamında 2 çiftçiye 40'ar küçükbaş hayvan hibe edildi



(Fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, genç çiftçilerin desteklenmesi projesi kapsamında Çorum'un Osmancık İlçesi'nde 2 çiftçiye 38 adet koyun ile 2'şer koç hibe edildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hazırlanan genç çiftçileri destekleme projesi için Osmancık'ta Nisan ayında İlçe Tarım Müdürlüğüne 375 destekleme başvurusu yapıldı. Başvuruları incelenen 375 çiftçiden 18'i destekleme almaya hak kazandı. 18 çiftçiden her biri 30'ar bin liraya tekabül edecek şekilde 11 adedi büyükbaş, 5 adedi küçükbaş, 1 adedi arıcılık ve 1 adedi kapama meyve bahçesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Proje kapsamında 30 bin liraya tekabül eden hayvanların ilk teslimi ile arıcılık ve kapama meyve bahçesini kuran çiftçilere geçtiğimiz günlerde

ödemeleri yapıldı. Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Elfaz Ermiş ve İlçe Tarım Müdürü Sait Ekici'nin katılımıyla 30 bin liralık koyun alma hakkı kazanan Öbektaş Köyünden Yeşide Geçkin ve Yaylabaşı Köyünden Necmettin Dalkılıç'a koyunları teslim edildi.

İlçe Tarım görevlilerinin kontrolünde dağıtımı yapılan 38 koyun ile 2 koç hak sahiplerine hayvan pazarında teslim edilirken önümüzdeki günlerde Büyükbaş hayvancılık projesi kapsamında 5'i dişi 1'i erkek olmak üzere toplamda 66 büyükbaş hayvan 11 çiftçiye, Küçükbaş Hayvan Projesi kapsamında da 80 küçükbaş hayvan 2 çiftçiye teslim edilecek.

(İK-BÖ)



26.12.2016 18:15:50 TSI

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