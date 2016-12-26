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Alaca Belediyesi voleybol turnuvası sona erdi

- Turnuvada Kafkasgücü şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Alaca Belediyesi ve Alaca Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel Voleybol Turnuvası sona erdi.

Turnuvada final maçı Askerlik Şubesi ile Kafkasgücü arasında oynandı. Maç öncesinde her iki takım sporcuları da birbirlerine çiçek ve çeşitli hediyeler vererek örnek bir davranış sergiledi. Oldukça çekişmeli geçen setlerin sonunda şampiyon 3-0'lık skorla Kafkasgücü olurken, turnuvada 3'üncülük ve 4'üncülük karşılaşmaları oynanmadı. Yarı final oynayan her iki takım da 3. olarak kabul edildi.

Final müsabakasını Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Garnizon Komutanı Salih Çelik, Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, İlçe Jandarma Komutanı Kurtuluş Dönük, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Tokgöz, CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen, MHP İlçe Başkanı Şeref Ercoşkun, STK temsilcileri, Oda Başkanları, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Demiröz, Romanya'dan İş Adamı Hakan Kılıç ve çok sayıda sporsever izledi.

Turnuvada başarı elde eden sporcular ödüllendirildi. Turnuvanın şampiyonu Kafkasgücü'nün kupasını Kaymakam Ramazan Kurtyemez verirken, ikinci olan Askerlik Şubesi'nin ödülünü Garnizon Komutanı Salih Çelik verdi. Turnuvada üçüncü olan takımların kupalarını ise Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz ve işadamı Hakan Kılıç verdi. Turnuvada centilmenlik kupası ise Dumlupınarspor'a verildi.

Ödül töreni sonrasında Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, turnuvaya katılan tüm sporculara ve takımlara teşekkür etti.

(MMY-BÖ)



26.12.2016 18:16:22 TSI

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