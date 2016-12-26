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İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri BEÜ'yü gezdi



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde Bülent Ecevit Üniversitesi'ni (BEÜ) ziyaret etti.

Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrenciler tercihlerinde yardımcı olabilmek ve BEÜ'yü daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk olarak BEÜ İbn-i Sina Kampüsü tanıtıldı. Burada Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılı Fakültesi'ni gezen öğrenciler hem moral depoladı, hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin ikinci durağı Farabi Kampüsü oldu. BEÜ Farabi Kampüsü içindeki Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Rüştü Onur Çalışma Salonu ve Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ni gezen üniversite adayları BEÜ'nün; tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi-Erasmus programları hakkında sınav öncesi detaylı bilgiler aldı.

(ÖMR-OA-Y)



26.12.2016 18:18:02 TSI

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