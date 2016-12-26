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Okul sporları hentbol müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Hentbol Küçük Erkekler, Küçük Kızlar ve Genç Erkekler Grup Müsabakaları sona erdi.

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda Küçük Erkekler kategorisinde birinci Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, ikinci Bilecik Osmangazi Orta Okulu olurken, hentbol küçük kızlar birinci Bilecik Toki Orta Okulu, ikinci Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu oldu. Genç Erkeklerde ise birinci Bozüyük İ.M.K.B Anadolu Lisesi olurken ikinci Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara, madalya ve kupalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.

(CKT-MET-Y)



26.12.2016 18:23:05 TSI

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