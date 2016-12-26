YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saylar, " Hastanemiz 1 yıl içinde organ nakli yapar hale gelecek"

Saylar, " Hastanemiz 1 yıl içinde organ nakli yapar hale gelecek"

- AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar:

- " Karabük Türkiye'de en iyi sağlık hizmeti veren 19 il'den biri"



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Ak Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, Karabük'ün Türkiye'de en iyi sağlık hizmeti veren 19 ilden biri olduğunu söyledi.

Saylar, son günlerde Karabük'te Devlet Hastanesi yok yönünde çıkan söylentilere cevap vererek, " Bizde Şirinevler ve Karabük Devlet hastanesi ile Çocuk ve Doğum Hastanesinde 89 tane uzman ve 24 pratisyen olmak üzere toplam 113 tane doktorumuz vardı. Şuan hizmet veren Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 26 tane Profesör, 5 doçent, 45 yardımcı doçent, 75 uzman hekim, 22 asistan hekim ve 16 pratisyen hekim olmak üzere 189 tane doktor var. Şuan ki doktor sayımız bundan önceki 3 hastanemizin doktor sayısının 3 katı doktor var. Devlet hastanemiz yok derken, sağlık hizmeti yokmuş gibi anlatım doğru bir anlatım değil" dedi.

Karabük'te daha önce hizmet veren Karabük Devlet Hastanesinde 233, Şirinevler Devlet Hastanesinde 162 ve Doğum evinde 100 olmak üzere toplam 495 yatak olduğunu bugün ise tek hastanede 455 yatak olduğunu belirten Saylar, "Buradaki hastanemizin önemli olan kalitesini ortaya koymaktır. Karabük'teki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavide hiçbir problem ve sıkıntı yok. 3 hastane birleşerek tek hastane oldu. Ufak tefek sıkıntılar vardı bunların hepsi çözüldü. Fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım. Karabük'ten şuan dışarıya yüzde 3 sevk var ve bunda diş, doğum ve çocuktan kaynaklanıyor. Çocuk kadroluğunu getirdi mi çocuk sevki de aşağılara düşecek. Türkiye'de 81 ilin içinde baktığımız Büyükşehirlerde bile olmayan doktorlar bünyemizde var. Bu hastane hem fiziki olarak, hem makine hem de konumu olarak çok iyi bir hastane oldu ve bölgeye hitap ediyor. Bugün hastaneye Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Çankırı'dan gelen insanlar var. Hastanemize son 1 yıl içinde eklenen branşlar da var. Onkoloji, refleoloji gibi bölümler açıldı" diye kaydetti.

Saylar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A tipi hastane konumunda olduğunu ve büyük ameliyatların da yapılmaya başlandığını kaydederek, " Kalp, Kalp pili, BY-Pass, Anjio gibi ameliyatlar dahi yapılıyor. Bütün doktorlar aynı anda polikinik yapar hale geldi. Yoğun bakım ünitesinde yatak kapasitesi 72'ye çıkıyor, bunun yanında 15 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi yapılıyor. 1 yıl içinde yanık merkezi ile ilgili çalışmalar var. Burada sanki devlet hastanesi kapandı, Karabük'te sağlık hizmeti yok gibi algılanma yapılıyor. En iyi sağlık hizmeti alan 19 ilden biriyiz. Günlük fevri, çalışanların tavırlarından dolayı hastaneyi kötülemenin de anlamı yok. Doktor kalitesi gittikçe gelişen ve kaliteli tedavi yapan bir kadroya sahip. Şuna bin 100 memur çalışıyor ve 500'e yakın da taşeron var. Bin 600 kişinin çalıştığı bir hastanede 5-6 bin kişi günlük sağlık hizmeti alıyor. 3 hastanenin toplamına baktığımızda 3 bin polikinik yaparken, tek hastanenin polikliniği ise günlük ortalama 5 bin. Hastanenin önü kesilmediği takdirde bir yıl içinde burada organ nakli yapar hale geldi. " diye konuştu.

Saylar, ayrıca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni atamalar sonrası aralarında diyetisyen, hemşire, psikolog, labortuvar ve anestezi gibi 36 tane hekimin çeşitli branşlarda da 21 tane doktor'un göreve başlayacağını sözlerine ekledi.

(YE-YE-Y)



26.12.2016 18:25:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER