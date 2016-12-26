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Keleş, Taraklı Kanalizasyon inşaatı hakkında açıklamalarda bulundu



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Taraklı Kanalizasyon İnşaatı projesinin tamamlanarak devreye alınmaya hazır olduğunu açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili , "SASKİ olarak Sakarya'nın birçok bölgesinde hayata geçirdiğimiz altyapı projeleri bir bir tamamlanıyor. Şehrimizin hem kuzey hem de güney ilçelerinde içmesuyu şebeke hatlarını yeniliyor, yeni arıtma tesisleri, yeni barajlar inşa ederek şehrin altyapı geleceğini garanti altına alıyoruz. Bu kapsamda Taraklı ilçemiz için başlattığımız kanalizasyon inşaatı projemiz de tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde gerekli testlerin yapılmasıyla kanalizasyon hattımızı devreye alacağız" diye konuştu.

Hedeflerinin Taraklı'yı sağlam altyapıya kavuşturmak olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "4 milyon liralık yatırım yaparak Taraklı ilçemize yeni bir kanalizasyon hattı inşa ettik. 25 kilometrelik hat ile bölgenin kanalizasyon altyapısı yenilendi. Hatta ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Gerekli testler devam ediyor. Bölgede inşa ettiğimiz 25 kilometrelik hat, ilçemize kazandıracağımız yeni atıksu arıtma tesisi ile de entegre olacak. Hızlı bir şekilde testleri tamamlayarak hattın devreye alınmasıyla bölgedeki atıksu sorununu çözmüş olacağız. Taraklı sağlam kavuşmuş olacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

(RŞ-RFK-Y)



26.12.2016 18:26:43 TSI

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