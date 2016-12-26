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Mudanya'da metruk binalar tehlike saçıyor



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde sivil mimari örneği oldukları için koruma altına alınan eski binalar tehlike saçıyor.

Hasan Bey Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutan tarihi metruk bina sebebiyle yol demir bariyerlerle araçlara kapatılırken, tehlikeye rağmen yaya trafiği devam ediyor. Son fırtına ve yağmur sonrası hafif göçen bina yoldan geçenleri tehdit ediyor. Bu durumdan şikâyetçi olan çevre esnafı, harabe binaların yıkılmasını ya da restore edilmesini istiyor.

Aynı durumda bulunan Harmanlar Caddesi'nde yola sıfır tarihi metruk yapı da zemin kısmından yola yatmış vaziyette. Binanın parçaları şiddetli poyrazda koparak çevreye yayılmakta. Liselerin yolunun üzerindeki binaların öğrencilere zarar vermesinden endişe eden vatandaşlar, bir an evvel buna çare bulunmasını istiyor.

(HK-MŞ)



26.12.2016 18:27:35 TSI

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