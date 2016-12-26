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Çamyar: "2017 yatırım yılı olacak"

- Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar:

- "Kültür Sarayı'nda ilk kazmayı Mart ayında vuracağız"

- "Tabakhane deresi etrafında 28 bina kamulaştırılacak"



(Fotoğraflı)



ORDU (İHA) - Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 2017'nin yatırım yılı olacağını söyledi.

Makamında düzenlediği basın toplantısında Ankara temasları hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Çamyar, Kültür Sarayı'nın avam projesinin Kültür Bakanlığı tarafından yapıldığını, ihaleyi alan firmanın da dünya çapında bir firma olduğunu ifade etti. Çamyar, "Kültür Sarayı'nın yapılacağı Pazar yerini bir ay içinde boşaltmak sureti ile Şubat 2017 gibi ihalesini gerçekleştireceğiz. Mart 2017 gibi ise ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz. Kültür Bakanlığı proje ile ilgili olarak 6 aylık bir hazırlama süresi belirledi. Ancak biz projeyi hazırlayacak firmaya gerekli tüm desteği vereceğiz. Bu nedenle firma projeyi 3 ay gibi bir sürede bitirebileceğini söylediler. Dolayısıyla firma Nisan 2017 gibi projeyi teslim ederse,Haziran 2017 gibi de Kültür Bakanlığı'nın yapım ihalesine çıkartmış olacağız. Böylece hem bizim projemiz hem de Kültür Bakanlığı'nın projesi beraber uygulandığında o bölgede 30 milyon liralık bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Ünye böylece yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Ortasında 15 Temmuz şehitler meydanı olacak, altında ise 400 araçlık bir otopark ve üzerinde ise 40 adet dükkan yapılacak" dedi.



"28 bina kamulaştırılacak"

Tabakhane Deresi ıslah çalışmaları ve rekreasyonu ile ilgili de görüşmeler yaptığını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, proje çerçevesinde 2017 yılı içerisinde kamulaştırma yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Başkan Çamyar, "Ulaştırma Bakanlığımızdan aldığımız son bilgilere göre 2017 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon 250 bin lira kamulaştırma bedeli ile ilgili çalışmayı sonlandıracaklarını ifade ettiler. Bu çerçevede Tabakhane'nin batı yakasında 28 binanın kamulaştırma işlemi tamamlanmış olacak" diye konuştu.



"2017 yatırım yılı olacak"

Ünye'nin geleceğine yön veren projelerin tek tek hayata geçmeye başladığının altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Türkiye'de toplam 21 adet organize sanayi bölgesi yatırım programına teklif edildi. Bunlardan 3 tanesi Ünye, Fatsa ve Altınordu olmak üzere Ordu ilimizle ilgili. Bakanlığın 2017 yatırım programına alacağı Organize Sanayi Bölgesi yatırımları içerisinde Ünye'de bulunuyor. Hepsi Ünye'nin geleceği ile alakalı önemli projeler" şeklinde konuştu.

(HA-SLH-Y)



26.12.2016 18:28:32 TSI

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