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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'de çocuk çalıştayı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:32
Kırıkkale'de çocuk çalıştayı
Kırıkkale'de çocuk çalıştayı

(Fotoğraflı)

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Çocuk Çalıştay'ı" gerçekleştirildi.
Kırıkkale Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın başkanlığını yaptığı toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller katıldı.
Çalıştayda yapılan sunumların ardından her kurum temsilcisinin katılımıyla oluşturulan karma gruplar, çalışma yaptı. Çalışma grupları çocuk koruma kanunu ile ilgili hazırlanan sorulara cevap verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, çalıştay gruplarının aldığı kararların çok kıymetli olduğunu, bundan sonra yapılacak 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapmasında çalışmalara ışık tutacağını, çalıştay gruplarının aldığı kararların değerlendirilip rapor edileceğini belirtti.
(BÖ)

26.12.2016 18:37:00 TSI
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