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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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ali Yıldırım, şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye etti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:46
ali Yıldırım, şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye etti
Vali Yıldırım, şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye etti

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım tarafından, "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Şemdinli'ye giden askeri aracın geçişi sırasında yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi üzerine şehit olan Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın çocukları Saliha Begüm Taşbaş ve Ayşe Ecrin Taşbaş kardeşleri makamında kabul eden Vali Yıldırım, konuklarıyla yakından ilgilendi. Şehit ailelerinin her türlü ilgi ve alakayı hak ettiklerini belirten Vali Aziz Yıldırım, aziz milletimiz ve devletimizin ülkemizin bütünlüğünü korumak adına kutsal bir vazifeyi yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimizi asla unutmayacağını ve emanetlerine de en iyi şekilde sahip çıkılacağını belirtti. Konuklarının nezdinde Şehit Uzman Çavuş İzzet Taşbaş başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Yıldırım, Saliha Begüm Taşbaş ve Ayşe Ecrin Taşbaş'a bilgisayarlarını hediye ederken, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Vali Aziz Yıldırım'ın makamında gerçekleştirilen hediye takdim programına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, Halk Bankası Afyonkarahisar Şube Müdürü Hüseyin Şahbaz, şehidin annesi Saliha Taşbaş ve şehidin eşi Ummahan Taşbaş katıldı.
(HK-

26.12.2016 18:50:09 TSI
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