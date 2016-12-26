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AK Parti Fatsa Danışma Meclisi Toplantısı

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:

- "Biz 1,5 yılda 70 kilometre asfalt dökmüşüz. Daha önceki belediye 10 yılda 22 kilometre sıcak asfalt dökmüş"

- "2017'de Fatsa'da 108 kilometre sıcak asfalt yapacağız"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Biz 1,5 yılda 70 kilometre asfalt dökmüşüz, daha önceki belediye 10 yılda 22 kilometre sıcak asfalt dökmüş" dedi.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen danışma meclisi toplantısına AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti İl Başkanım Uğur Çelenk, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar ve partililer katıldı.

Danışma meclisi toplantısının açılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar yaptı. AK Parti'nin bu zamana kadar bütün seçimlerden zaferle çıkan bir parti olduğunu belirten Uçar, "Önümüzde muhtemelen 2-2.5 ay sonra sandık var. İnşallah bu sandıkta hep birlikte hep beraber Cumhurbaşkanımızı yüzde 64 oyla seçen ilçemizde çok çalışarak yüzde 75 oy oranını yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Muhalefete de teşekkür ediyorum"

AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar'ın ardından kürsüye çıkan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan muhalefet yapmak amacıyla 2 yıldır "nereden büyükşehir olduk" diyenlerin 2016 yılında ifadelerini değiştirdiklerini belirterek, "Bize muhalefet etmek amacıyla bunu söyleyenler 2016 yılında 'neden büyükşehir olduk' demediler, 'neden büyükşehir bize de hizmet yapmıyor' demeye başladılar. Yani büyükşehirin yatırım ve hizmet yaptığını gördüler. 'Diğer ilçelerde yapılanlar bizde niye yapılmıyor' diyerek büyükşehirin dağlarda taşlarda çalıştığını tescil ettiler. Ben dolayısıyla o muhalefete de teşekkür ediyorum ve diyoruz ki göğsümüzü gere gere alnımız ak, başımız dik 2017 yılında daha fazlasıyla Fatsa'da bu yatırımları daha fazlasıyla göreceksiniz. Projeler konusunda çok seçici bir çalışma oldu. Projeler 2016 yılında başlayacakken titiz çalışma nedeniyle 2017 yılına kaldı ama 2017 yılı hem proje noktasında hem yol hem su kanalizasyon noktasında Fatsa için yatırım ve hizmet yılı olacak" diye konuştu.



"2016'da bütün olumsuzlukları yaşadık"

2016 yılının Fatsa adına maksatlarının hasıl olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Elbette ki bazı eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri tamamlama konusunda hazırlıklarımız tamam. Önümüzdeki yılla ilgili 2016 yılındaki olumsuzlukları tekrar yaşamamak kaydıyla 2017 yılında herkesin rahat ve huzur içerisinde yaşadığı bir yıl da temenni etmek istiyorum çünkü 2016 yılı hem bizim hem de sizler açısından tam anlamıyla tuhaf bir yıl oldu. 15 Temmuz darbe girişimimi dersiniz, sel felaketi mi dersiniz, Güneydoğu'da operasyonlar mı dersiniz, velhasıl hakikaten bir ülkenin görebileceği bütün olumsuzlukları yaşadık. İnşallah bu olumsuzlukları 2017 yılında yaşamayız. Fatsa Belediyemiz 2012-2013 yıllarında 13 mahallede 27 kilometre asfalt dökmüş. O zamanki Ordu Belediye Başkanı 22 mahalleye 10 yılda 22 kilometre asfalt dökmüş. Bu yüzden Fatsa Belediyesi'ni tebrik etmek lazım. Biz 1,5 yılda 70 kilometre asfalt dökmüşüz. Daha önceki belediye 10 yılda 22 kilometre sıcak asfalt dökmüş. Rakamlar ancak bu şekilde ifade edilebilir" diye konuştu.



"2017'de Fatsa'da 108 kilometre sıcak asfalt yapacağız"

"Bir aksilik çıkmazsa 2017 yılında Fatsa'da 108 kilometre sıcak asfalt yapacağız" diyen Yılmaz şöyle konuştu: "Çok yakın zamanda Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı ile ilgili önemli çalışmalarımız olacak. Yine önümüzdeki günlerde Fatsa ilçemize bölgede olmayan bir mezbaha yapacağız. Şubat ayının ilk haftası ihalesine çıkıyoruz yaklaşık 15 milyon Türk liralık bir yatırım. Kapalı pazar yerini de Şubat ayının ilk haftasında ihaleye çıkıyoruz. Dolayısıyla biz Çerkezler Tepesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı, kapalı pazar yeri, mezbahamız ile birlikte bu yatırımlarımızın parasını bir kenara koyduk. 2017 yılında bizim Fatsa için planladığımız yol su kanalizasyon yatırımı ile birlikte düşündüğümüz rakam 90 milyon Türk Lirası bir yatırım öngörüyoruz. Fatsa bunu elbette ki hak eder. Bu yeterli değil ama bunun gelecek yılları da var. Biz alt yapıdan çıktıktan sonra tamamen üst yapıya yoğunlaşacağız."



"Nerede bu Fatsa'nın sivil toplum kuruluşları"

Fatsa çevre yolu ile ilgili de her türlü lojistik desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz, "Fatsa ilçemizin bu konuda biraz daha gayretli olmasını bekliyoruz. Yolu suyu her şeyi bütün yatırımları biz yaparız. Ben üniversite için yapılan toplantıda 'bir milyon lira benden' dedim. Şimdi soruyorum nerede bu Fatsa'nın sivil toplum kuruluşları, nerede bu üniversiteyi takip eden arkadaşlarımız. Para vereceğiz diyoruz ama parayı aktaracağımız bir yer yok. Bizim Fatsa'da Ordu'da yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Danışma meclisi toplantısında AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı ve Oktay Çanak da birer konuşma yaptılar.

Program daha sonra sona erdi.

(AA-SLH-Y)



26.12.2016 18:54:50 TSI

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