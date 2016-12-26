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Ak Parti Milletvekili Öztürk Marmaris'te gazetecilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, 2017 yılında hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, hafta sonu anayasa komisyonu çalışmalarına katıldığını belirtti. Anayasa değişikliğinin demokrasi ve uzlaşı getireceğini savundu.

Marmaris köylerindeki imar ve su sorunu için de Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunarak 'Bölgeye özel çalışma yapılması için ortak hareket etmeye hazırız' dedi. Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik mücadeleden de bahseden Nihat Öztürk, darbe komisyonu üyesi Belma Satır'ın Marmaris'e 'Gazi' unvanı verilmesiyle ilgili önerisine de değindi. Bu öneriyi tepki gösterenleri 'salt siyaset' yapmakla eleştirdi. Öztürk 2017 'de Marmaris'te hayata geçirmeyi planladıkları yatırımlardan da bahsetti ve Marmaris Devlet Hastanesi projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Ak Parti Milletvekili, eski hastaneyi ise sağlık turizmi amacıyla kullanabileceklerini söyledi. Spor turizmine ivme kazandırmak için Beldibi'ne spor tesisleri yapılacağını anlatan Öztürk, İçmeler'de de Yüzme Federasyonu ile işbirliğinde eğitim ve kamp merkezi yapmayı planladıklarını açıkladı. Hükümetin esnafı ayakta tutacak ek desteklerle ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplandıran Öztürk,bu konuda hükümetin hazırladığı ekonomi paketlerini hatırlattı. Muğla bölgesinin fuarlarda farklı stantlarda tanıtıldığı yönündeki soruyu cevaplandıran Öztürk, bu konuda Büyükşehir Belediyesinin öncülük edebileceğini söyledi. Marmaris'in mahalleye dönüşen köylerindeki imar, su ve altyapı sorunları ile ilgili özel bir çalışma yapılmasını isteyen ve Büyükşehir Belediyesi'ni ortak çalışmaya davet eden Öztürk, "Bu sorunların giderilmesi için ortak hareket etmeye hazırız" dedi.

Bölgedeki imar sorunlarına da değinen Milletvekili Öztürk, yeni SİT düzenlemesiyle ilgili de görüşlerini paylaşırken, yeni taslakta itiraz ettiği bazı noktalar olduğunu söyledi. Marmaris'e de TOKİ konutu yapacaklarını, yer arayışı içinde olduklarını dile getirdi.

(VE-BT-İK)



26.12.2016 19:13:13 TSI

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