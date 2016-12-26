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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu Tugay Komutanı'ndan Başkan Yılmaz'a ziyaret

26 Aralık 2016 Pazartesi, 20:17
Bolu Tugay Komutanı'ndan Başkan Yılmaz'a ziyaret
Bolu Tugay Komutanı'ndan Başkan Yılmaz'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Türkiye'nin en seçkin birliklerinden olan ve terörle mücadele de etkin rol üstlenen Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakikaka basına kapalı gerçekleşti.
(FC-GY-Y)

26.12.2016 20:20:14 TSI
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