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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü'den açıklama

26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:03
CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü'den açıklama
CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü'den açıklama

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklama yaptı.
CHP İlçe Başkanı Ünlü yaptığı açıklamada, "Evimizde oturuyoruz ama huzurlu değiliz. Ülke iyi yönetilemiyor. Çıkıp bir olacağız, kardeş olacağız deniliyor. Biz yaşananların üstünü örterek mi bir ve kardeş olacağız" dedi.
TAŞLICA SU SORUNU
Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, ilçe binasında düzenlenen toplantıda AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'in ilçedeki su sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kaplan, ÖÇK alanı olan Marmaris köylerinde imar yetkisinin hükümette olduğuna işaret etti. Hisarönü ya da Bördübet'e baraj yapılmasının gündemde olduğuna işaret Eden Kaplan, bu projelerden vazgeçilmesi gerektiğini, bölgeye suyun Marmaris Atatürk Barajı'ndan taşınabileceğini kaydetti.
(VE-BT-İK)

26.12.2016 21:05:50 TSI
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