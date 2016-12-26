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CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü'den açıklama



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklama yaptı.

CHP İlçe Başkanı Ünlü yaptığı açıklamada, "Evimizde oturuyoruz ama huzurlu değiliz. Ülke iyi yönetilemiyor. Çıkıp bir olacağız, kardeş olacağız deniliyor. Biz yaşananların üstünü örterek mi bir ve kardeş olacağız" dedi.

TAŞLICA SU SORUNU

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, ilçe binasında düzenlenen toplantıda AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'in ilçedeki su sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kaplan, ÖÇK alanı olan Marmaris köylerinde imar yetkisinin hükümette olduğuna işaret etti. Hisarönü ya da Bördübet'e baraj yapılmasının gündemde olduğuna işaret Eden Kaplan, bu projelerden vazgeçilmesi gerektiğini, bölgeye suyun Marmaris Atatürk Barajı'ndan taşınabileceğini kaydetti.

(VE-BT-İK)



26.12.2016 21:05:50 TSI

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