27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Valilik müdürlerinin eşleriyle buluştu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:38
Valilik müdürlerinin eşleriyle buluştu
Valilik müdürlerinin eşleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in eşi Münevver Nayir, İçişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlerinin eşleriyle bir araya geldi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir'in evinde gerçekleşen kabulde İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özyurt'un eşi Hümeyra Özyurt, İl Yazı İşleri Müdürü Nurettin Kalem'in eşi Nurten Kalem, İl Mahalli İdareler Müdürü Hüseyin Bozkurt'un eşi Nuray Bozkurt, İl İdare Kurulu Müdürü Kazım Hisar'ın eşi Münevver Hisar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Süleyman Kara'nın eşi Hatice Kara, İl Dernekler Müdürü Mehmet Çelik'in eşi Nigar Çelik yer aldı.
Münevver Nayir konuklarına nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.(EFE)

26.12.2016 21:42:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

DPÜ'de Haleplilere sosyal yardım kampanyası
YEREL

DPÜ'DE HALEPLİLERE SOSYAL YARDIM KAMPANYASI
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam: 2 yönetim kurulu üyemiz hayvan barınağını inceledi
YEREL

KÜTAHYA BARO BAŞKANI AHMET ATAM: 2 YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HAYVAN BARINAĞINI İNCELEDİ
Simav Gölcük Yaylası'ndaki Krater Gölü buz tuttu
YEREL

SİMAV GÖLCÜK YAYLASI'NDAKİ KRATER GÖLÜ BUZ TUTTU
Başkan Kamil Saraçoğlu: 2 milyon 450 bin TL'ye mal olacak olan bölgenin en büyük hayvan barınağını yapıyoruz
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: 2 MİLYON 450 BİN TL'YE MAL OLACAK OLAN BÖLGENİN EN BÜYÜK HAYVAN BARINAĞINI YAPIYORUZ
Barınakta aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri iddiası
YEREL

BARINAKTA AÇ KALAN KÖPEKLERİN BİRBİRLERİNİ YEDİKLERİ İDDİASI

Aşıklar Kütahya'da atıştı
YEREL

AŞIKLAR KÜTAHYA'DA ATIŞTI
Domaniç dağlarının karlı ormanında yürüyüş keyfi
YEREL

DOMANİÇ DAĞLARININ KARLI ORMANINDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ
Hisarcık Belediyespor'dan 6 gollü galibiyet
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESPOR'DAN 6 GOLLÜ GALİBİYET
1. Amatör Küme'de Gediz-Emet-Hisarcık grubunda nefesler tutuldu
YEREL

1. AMATÖR KÜME'DE GEDİZ-EMET-HİSARCIK GRUBUNDA NEFESLER TUTULDU
Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör'de kırın kırana mücadele
YEREL

GEDİZ-EMET-HİSARCIK 1. AMATÖR'DE KIRIN KIRANA MÜCADELE
Milli Türk Talebe Birliği 100 yaşında
YEREL

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ 100 YAŞINDA
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Kütahya'da konferans
YEREL

KÜTAHYA'DA KONFERANS
Hisarcık'ta 'iyiliğe uzanan yürekler' projesi
YEREL

HİSARCIK'TA 'İYİLİĞE UZANAN YÜREKLER' PROJESİ
Pazarlar'da İlk yardım kursu
YEREL

PAZARLAR'DA İLK YARDIM KURSU
Pazarlar'a yılın ilk karı yağdı
YEREL

PAZARLAR'A YILIN İLK KARI YAĞDI