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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam: 2 yönetim kurulu üyemiz hayvan barınağını inceledi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:00
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam: 2 yönetim kurulu üyemiz hayvan barınağını inceledi
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam: 2 yönetim kurulu üyemiz hayvan barınağını inceledi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, 2 yönetim kurulu üyesinin hayvan barınağında incelemelerde bulunduğunu bildirdi.
Atam, yaptığı açıklamada, barınaktaki her şeyin normal göründüğünü ancak, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin de peşini bırakmayacaklarını ifade etti.
Başkan Ahmet Atam, "25 Aralık 2016 tarihinde sosyal medyada yayınlanması üzerine haberdar olduğumuz, Kütahya Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi'nde olduğu iddia edilen görüntüler hemşehrilerimizi ve camiamızı derinden yaralamıştır. İlk etapta, baromuzun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hiçbir kurum ve kuruluşu, kişiyi zan altında bırakmama düşüncesi ile olaya temkinli yaklaşılmış, görüntülerin doğruluğu ve güvenilirliği neticesinde ortaya çıkacak duruma göre, Baro Başkanlığımız işin takipçisi olacaktır şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Görüntüler vicdanlı bir insanın tahammül edemeyeceği şekilde insanın içini acıtmaktadır. Bizlere birer emanet olarak gördüğümüz bu sessiz çığlıkların sahiplerine reva görülen ve maruz kaldıkları muamele hiçbir şekilde kabul edilemez. Ülkemizde 24 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 1. Maddesi'nde yer alıp, yasanın amacı olarak belirtilen 'Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak' diye belirtilen hususlarla izlediklerimiz tamamen çelişmektedir. Yasanın Ceza Hükümleri başlıklı bölümüne baktığımızda, bu yasaya aykırılığın para cezasından ileri gidemeyeceği ortadadır. Fakat insan olarak bizler yasa hükmünden korkarak mı bu aciz canlara iyi davranmak zorundayız?. İnsan olarak merhamet duygularımız, iyi hasletlerimiz nerede? Hele olay, yurdumuzun neresinde olursa olsun, paylaşılan görüntülerdeki gibi koruma altına alındıkları bir barınakta, işi bunlara bakmak ve ilgilenmek olan ve bunun karşılığında maaş alan kişilerin bulunduğu bir yerde gerçekleşiyor ise, biraz daha düşündürücüdür ve karşılıksız kalmamalıdır. Bu gün işin esasını ilk ağızdan öğrenme ve sözü edilen barınaktaki fiziksel durumu görüp yerinde tespiti amacıyla Baro Yönetim Kurulu'nda görevli meslektaşlarım Avukat Aytek Canbek ve Avukat Hasan Kılıç barınakta gerekli incelemeleri yapmışlar ve yetkililerle görüşmüşlerdir. Şu an her şey normal görünmektedir. Fakat bir önceki gün gördüğümüz manzaraya sebep olanlar da ihmallerinin bulunması durumunda bunun sonuçlarına katlanmalıdır ve gerekli girişimler yapılacaktır. Bu günden sonrada düzenli aralıklarla barınağa ziyaretlerimiz devam edecektir olup, sürecinde takipçisi olacağız" diye konuştu.
(EFE)

26.12.2016 22:03:31 TSI
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